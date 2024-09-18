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الرياضة

«مستر سوبر هاتريك» يحطم الأرقام الإنجليزية في دوري الأبطال

«مستر سوبر هاتريك» يحطم الأرقام الإنجليزية في دوري الأبطال
18 سبتمبر 2024 10:02


معتز الشامي (أبوظبي)

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حطم هاري كين الأرقام القياسية في مباراة فريقه بايرن ميونيخ أمام دينامو زغرب، حيث دخل المباراة وكان ثاني لاعب إنجليزي من حيث الأهداف في دوري أبطال أوروبا خلف وين روني ( 30 هدفا ) ولكن مع الدقيقة 77 فقط تمكن كين من تسجيل 4 أهداف «سوبر هاتريك» لصالح النادي البافاري في شباك زغرب ليرفع نتيجة اللقاء إلى 7-2 لصالح فريقه قبل أن تنتهي المباراة بنتيجة 9-2، بينما وبعد هذه الرباعية الشخصية أصبح كين أول لاعب إنجليزي يسجل 33 هدفا في دوري أبطال أوروبا متفوقا على وين روني (30 هدفا).
وإجمالا في آخر خمس سنوات أصبح هاري كين هو ثالث لاعب ك من بايرن ميونيخ يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا بعد كل من:
• سيرج جنابري (ضد توتنهام في 1 أكتوبر 2019)
• روبرت ليفاندوفسكي (ضد النجم الأحمر في 26 نوفمبر 2019)
وسجلت المباراة رقما قياسيا لأعلى عدد من الأهداف يسجله فريق واحد في مباراة بدوري الأبطال كما أنها شهدت ثاني أكبر فارق أهداف في مباراة بالبطولة.
وتقدم بايرن بثلاثة أهداف في الشوط الأول سجل أولها كين، الذي أحرز ثلاثية في فوز الفريق على هولشتاين كيل في الدوري الألماني يوم السبت الماضي، وذلك من ركلة جزاء في الدقيقة 19.
وأسكن رفائيل جيريرو الكرة في الشباك لكن الهدف لم يحتسب بداعي التسلل ثم استغل اللاعب نفسه تمريرة رائعة من جمال موسيالا ليضيف الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 33 ثم سجل مايكل أوليس ثالث أهداف الفريق بعدها بخمس دقائق.
بعدها استغل دينامو زغرب أكثر من هفوة دفاعية من جانب بايرن ورد بهدفين خلال دقيقتين في الشوط الثاني، عبر برونو بتكوفيتش في الدقيقة 49 وتاكويا أوجيوارا في الدقيقة 50 على أمل العودة في المباراة.
لكن بايرن، الذي يأمل في الوصول هذا الموسم إلى نهائي البطولة الأوروبية الذي يقام في ميونيخ، أضاف هدفين خلال أربع دقائق عبر كين وأوليس لإحكام قبضته على المباراة من جديد.
وبعدها سجل كين قائد منتخب إنجلترا الهدفين الثالث والرابع له من ركلتي جزاء في الدقيقتين 73 و78 ليصبح أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف من ركلات جزاء في مباراة واحدة في تاريخ البطولة.
وسجل البديل ليروي ساني هدفا لبايرن في الدقيقة 85 قبل أن يختتم البديل الآخر ليون جوريتسكا التسجيل بالهدف التاسع لبايرن.

هاري كين
بايرن ميونيخ
دينامو زغرب
دوري أبطال أوروبا
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