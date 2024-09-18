فهد الهريفي: النصر أخطأ «مرتين» في إقالة كاسترو واختيار بيولي!

علي معالي (أبوظبي)

وجه فهد الهريفي نجم فريق النصر السعودي السابق انتقادات لاذعة إلى مجلس إدارة النادي، بسبب الحالة التي وصل إليها «العالمي»، مؤكداً في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن هناك العديد من السلبيات التي يجب علاجها سريعاً.

قال الهريفي: «قرار الاستغناء عن خدمات المدرب لويس كاسترو جاءت متأخرة جداً، وفي توقيت يوضح مدى التخبط في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، لأن المدرب الجديد يحتاج إلى وقت لكي يضع بصمته، وكذلك فترة إعداد مناسبة حتى يستطيع التكيف مع اللاعبين وأجواء البطولة».

وأضاف: «طالبت منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية بضرورة الاستغناء عن هذا المدرب، لكن لا حياة لمن تنادي، وجاء القرار في الوقت الحالي متأخر للغاية وله العديد من السلبيات التي ربما تظهر في الفترات المقبلة».

وقال فهد الهريفي: «عندما يظهر التأخير في اتخاذ القرار تتراكم السلبيات، وهو ما نراه في الوقت الراهن في صفوف العالمي، وهو ما يوضح كذلك الرؤية الإدارية قصيرة النظر في اتخاذ القرار في وقته، ومشكلة النادي أنه لا يوجد تقييم، ولا تقويم مناسب، حتى تستطيع الأمور أن تسير في طريقها الصحيح، وهذا الكيان النصراوي الكبير يحتاج إلى إدارة يمكنها استعادة الفريق لقوته المعهودة ليس فقط على مستوى الإدارة، بل في الملعب أيضاً».

وانتقد فهد الهريفي ما يقدمه البرازيلي أندرسون تاليسكا قائلاً: «متواجد مع الفريق منذ 2021، ولم يفعل شيئا، ولست أدري لماذا الإصرار على وجود رغم عدم قناعتي بما يقدمه، أضف إلى ذلك أن هناك ازدواجية بين ما يقدمه تاليسكا والبرتغالي رونالدو».

وتابع: «رونالدو يقدم ما يقدر عليه، ولكنه لا يستطيع بمفرده قيادة الفريق إلى ما نصبو إليه، وهو يجتهد كثيراً، ويحتاج عناصر إلى جواره تقدم له الهدايا المناسبة في الشق الهجومي، ولا يُمكن توجيه أي لوم على ما يقدمه رونالدو لقناعتي بأنه لا يوجد من يساعده في أرض الملعب على تقديم ما يريه للنصر».

واعترض فهد الهريفي على قرار استقدام الإيطالي ستيفانو بيولي خلفاً لكاسترو قائلاً: «تابعته كثيراً، وليس معنى أنه درب ميلان أنه كفء، قدراته محدودة ولن يصنع الفارق مع العالمي، وأستطيع التأكيد من الآن بأن النصر لن يذهب بعيداً في أي مسابقة يشارك فيها».

وكانت إدارة نادي النصر قد قررت إنهاء التعاقد مع البرتغالي لويس كاسترو، وجاء قرار الإقالة بعد البداية المحبطة للفريق الأول هذا الموسم، حيث خسر نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي ضد الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف، وافتتح الدوري السعودي بالتعادل مع الرائد، ثم الفوز على الفيحاء، والتعادل مع الأهلي، قبل أن يبدأ دوري أبطال آسيا للنخبة بتعادل إيجابي أمام الشرطة العراقي، وكان النادي قد تعاقد مع المدرب البرتغالي في 6 يونيو 2023، بعقد ممتد لمدة موسمين، قبل أن تتخذ الإدارة قراراً بإقالته، وقاد الفريق في 54 مباراة رسمية، وتوج بلقب وحيد، وهو كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد فوزه على الهلال في المباراة النهائية.