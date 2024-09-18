ميلوش: الوصل لعب أمام باختاكور كرة «ذكية» وليست «جميلة»!

علي معالي (أبوظبي)

بعد تحقيق الوصل أول انتصار في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا للنخبة، بخطف 3 نقاط من خارج الديار من باختاكور الأوزبكي، خرج المدرب الصربي ميلوش بعدة تصريحات، مؤكداً في البداية أن فريقه حقق المهم في خطوته الآسيوية الأولى، بعد غياب سنوات طويلة بفوز مهم بهدف دون رد.

قال ميلوش: «لم نلعب كرة قدم جميلة، إلا أننا سجلنا هدفاً وحققنا الانتصار، وفزنا بالنقاط الثلاث الأولى، والشيء الوحيد الذي فاجأني هو تغيير واحد في الفريق الأساسي للمنافس الأوزبكي، ولعب كما توقعت، ولم نواجه مشاكل كبيرة على مدار شوطي المباراة، كما لعب فريقي كرة قدم ذكية، وسيطر على المنافس، صحيح أننا ربما لم نلعب كرة قدم جميلة، لكن كانت معركة مثيرة للغاية، ورغم أن فريقي لم يلعب بأفضل حالاته، إلا أن الأداء كان كافياً للحصول على النقاط الثلاث، لذلك أنا راضٍ عن الأداء».

وأضاف: «أشارك في هذه المسابقة للمرة الأولى، ولهذا السبب لا أعرف الكثير عن المنافس، وأستطيع أن أقول إن باختاكور فريق قوي للغاية، ويلعب كرة قدم جيدة، النتائج مهمة جداً في كرة القدم، وآمل أن يحقق خصمنا نتائج أفضل، ويتمتع باختاكور بلاعبين شباب واعدين وموهوبين، لا أعرف حتى مستوى بطولة أوزبكستان».

وختم ميلوش: «طريقة لعب باختاكور ساهمت في أن نحقق الفوز، وتعاملنا المختلف مع المباراة جعلنا نحقق نتيجة إيجابية مهمة للغاية في بداية المشوار القاري».