أنشيلوتي: ريال مدريد مازال يبحث عن أفضل نسخة له

مدريد (د ب أ)

أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن رضاه بالفوز الذي حققه فريقه على ضيفه شتوتجارت الألماني 3/ 1 في أولى مبارياته بدوري أبطال أوروبا بشكلها الجديد، ولكنه أكد أن فريقه مازال يبحث عن أفضل نسخة له.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة، والتي نشرها الموقع الرسمي للنادي:«العنوان العريض هو أن ريال مدريد فاز بالمباراة الأولى في دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد. ما زلنا نحاول البحث عن أفضل نسخة لنا. لم نبدأ المباراة بشكل جيد وفازوا في المواجهات الثنائية، وسيطروا على المباراة. سجلنا في بداية الشوط الثاني، لكنهم أدركوا التعادل، وتحلينا بالقوة الكافية للتضحية والفوز بالمباراة. من يعتقد أن الفوز بمباريات دوري أبطال أوروبا أمر سهل، فهو مخطئ».

وأضاف:«أشرفت على قيادة فرقي في أكثر من 200 مباراة في البطولة، ولا أتذكر أياً منها دون معاناة. ريال مدريد يعرف جيدًا ما يعنيه الفوز بدوري أبطال أوروبا مع المعاناة. لقد فزنا بلقب دوري أبطال أوروبا في آخر نسختين بفضل الدفاع الجيد واستغلال التنقلات السريعة في الهجوم. علينا العمل بشكل أكبر على الاستحواذ على الكرة، لكن يجب ألا ننسى أبداً أن أسهل طريقة لإحداث الضرر هي الاقتراب من مرمى المنافس في أسرع وقت ممكن». وأردف:«في العام الماضي فزنا بالمباراة الأولى ضد يونيون برلين في الوقت بدل الضائع، وعانينا كثيراً. حصل الشيء نفسه ضد خيتافي. لا يوجد شيء جديد على صعيد المعاناة. إذا كان أي شخص يعتقد أن الفوز بالمباريات أمر سهل، فهو مخطئ. علينا القتال والتنافس والمعاناة».

وأكد:«عليك الاختيار بين بناء الهجمة أو اللعب المباشر. المسؤولية تقع على عاتق المدرب، الذي يختار اللعب عموديا. لو اخترنا البناء من الخلف لما كان بمقدورنا تسجيل الهدف الأول. هناك أوقات يتعين عليك فيها البناء وأوقات أخرى يتعين عليك فيها اللعب بشكل مباشر، لأننا نمتلك مهاجمين سريعين للغاية».