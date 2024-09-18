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الرياضة

توحيد ونياشمتش أهم مكاسب الشارقة في طاجيكستان

توحيد ونياشمتش أهم مكاسب الشارقة في طاجيكستان
18 سبتمبر 2024 12:04

علي معالي (أبوظبي)
تقاسم فريق الشارقة قمة المجموعة الثالثة مع الوحدات الأردني، بعد نهاية الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا 2، بعد العودة من دوشانبي عاصمة طاجيكستان بفوز مهم على الاستقلال 1-0، وهو نفس رصيد الفريق الأردني، والذي تفوق في نسبة الأهداف، بفوزه على سباهان الإيراني 2-1.
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الأول من أكتوبر المقبل، حيث يلتقي الشارقة مع الوحدات في الشارقة، وسباهان مع الاستقلال في فولاد شهر، ويتأهل إلى دور الـ 16 الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني.
وهناك العديد من المكاسب حققها الملك الشرقاوي بعد لقاء بطل طاجيكستان لعل أهمها الظهور الجيد والمطمئن للحارس الشاب خالد توحيد، الذي يشارك للمرة الأولى في بطولة آسيا، حيث أظهر الحارس الشاب (20 عاماً) ثباتاً جيداً طوال شوطي المباراة، وتعرض لأكثر من اختبار، ونجح في التصدي بشجاعة لعدد من الفرص.
وجاءت مشاركة خالد توحيد، نظراً لإيقاف عادل الحوسني، وهو ما منح لهذا الحارس الظهور في هذا التوقيت الصعب في بداية مشوار الشارقة ببطولة دوري أبطال آسيا 2، وهذه هي ثالث مباراة يلعبها خالد توحيد بالكامل من خلال مشواره مع الشارقة، وكانت الأولى في دوري أدنوك للمحترفين موسم 2021- 2022 ضد فريق خورفكان في الجولة 23، وانتهت بفوز الشارقة 3-1، وفي نفس الجولة أيضاً، ظهر خالد توحيد أمام حتا في الموسم الماضي وانتهت بالتعادل السلبي.
والمكسب الثاني هو الظهور المميز للكرواتي داركو نياشمتش، الذي قدم مستوى متميزاً حتى خرج من الملعب في الدقيقة 69، ولعب بدلاً منه فراس بالعربي، ومن خلال مؤشر الأداء الذي قدمه موقع «سوفا سكور» فقد منح للاعب الوسط الكرواتي درجة 7.2 من 10، وهي النسبة الأعلى للاعبي الفريق بعد لوان بيريرا (8.2)، وخالد الظنحاني (7.4)، وهو الظهور الأول لداركو في منافسات آسيا، ومؤشر بأن هذا اللاعب سوف يسد الفراغ الكبير الذي تركه الأوزبكي السابق شوكوروف.
وأبرز ما ظهر في اللقاء هو البديل فراس بالعربي، الذي استطاع استغلال تمريرة ذكية من لوان بيريرا، ليضع فريقه في المقدمة في الدقيقة 72.

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