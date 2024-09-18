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الرياضة

مبابي: أستطيع فعل المزيد مع ريال مدريد

مبابي: أستطيع فعل المزيد مع ريال مدريد
18 سبتمبر 2024 12:30


مدريد (د ب أ)
أكد الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن الفريق حقق ما أراده من خلال الفوز على شتوتجارت الألماني 3 / 1 في أولى مبارياته بدوري أبطال أوروبا، وقال مبابي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لريال مدريد: «كانت أمسية رائعة. أردنا بدء المسابقة بالفوز. كانت مباراة صعبة، لكن دوري أبطال أوروبا مسابقة صعبة دائماً. والمهم هو الفوز لمعرفة ما إذا كنا سنتأهل سريعاً أم لا. الآن سنستأنف اللعب في الدوري الإسباني».
وأضاف: «كانت المباراة صعبة. يلعب شتوتجارت بشكل جيد، وواجهنا صعوبات في الخروج بالكرة من الخلف. اتيحت لنا فرص لتسجيل الأهداف، لكننا بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد، لعبنا بأسلوبنا، وسجلنا الهدف الأول سريعاً، لكنهم أدركوا التعادل. بعد ذلك، عملنا جميعاً معاً، وسجلنا الهدف الثاني، ثم أضاف إندريك الهدف الثالث، وفزنا بالمباراة».
وعن تسجيله في ثلاث مباريات متتالية، قال مبابي:«أستطيع فعل المزيد. أعلم أنني سأفعل المزيد. في كل مباراة أشعر بالتحسن، والآن أسجل الأهداف. أنا سعيد هنا». وأكد:«عندما تلعب لريال مدريد عليك الفوز بجميع الألقاب. نحاول الفوز في كل المباريات، وعندما ترتدي هذا القميص عليك الفوز».

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