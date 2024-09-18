أبوظبي تستضيف الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية 26 أكتوبر

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية - أبوظبي 2024، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، وذلك يومي 26 و27 أكتوبر المقبل، وذلك في ساحة مخصصة على كورنيش أبوظبي، حيث سيشهد الحدث منافسة مثيرة بين أفضل لاعبي كرة السلة الثلاثية على مستوى العالم، بمن فيهم الفائزون بالميداليات في أولمبياد باريس الأخيرة.

وتجمع بطولة هذا العام نخبة لاعبي كرة السلة الثلاثية من جميع أنحاء العالم، حيث استحوذت هذه الرياضة على اهتمام الجماهير العالمية بسرعتها وأسلوبها الفريد والمبتكر.

جدير بالذكر أن الفريق الهولندي قد أحرز الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس، فيما سيتواجد فريق أمستردام في البطولة التي تستضيفها أبوظبي في أكتوبر هذا العام، كما ينضم إلى المنافسات فريق Ub من صربيا، أحد أبرز الفرق في كرة السلة الثلاثية بمهاراته الفريدة، بالإضافة إلى فرق فيينا من النمسا، وهانغتشو من الصين، وأولان باتر إم إم سي إنيرجي من منغوليا.

ولا تزال القائمة النهائية للفرق المشاركة قيد الإعداد مع انتظار المزيد من الفرق المتأهلة للحدث، ويمكن الاطلاع على الفرق المشاركة في البطولة من هنا.

وتتيح المنافسات التي تقام في أبوظبي للمشجعين في دولة الإمارات وخارجها فرصة لمتابعة مباشرة لمنافسات هذه الرياضة في أفضل حالاتها، وقد اكتسبت بطولة كرة السلة الثلاثية، التي تعرف ببساطتها وسرعتها، شعبية كبيرة منذ ظهورها ضمن المنافسات الأولمبية، ولكنها ازدهرت في عاصمة دولة الإمارات، بفضل ما حظيت به من دعم واهتمام من مجلس أبوظبي الرياضي.

وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، اكتمال استعداد أبوظبي لاستضافة الحدث الدولي المرتقب، كعادة العاصمة في تنظيم كل البطولات والفعاليات الرياضية.

وقال العواني: «نترقب عودة الجولة العالمية لبطولة كرة السلة الثلاثية، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة السلة إلى أبوظبي، خاصة بعد الأداء الرائع الذي شهدته منافسات كرة السلة الثلاثية في أولمبياد باريس. ونحن على ثقة من أن هذه البطولة ستعزز سمعتها بشكل أكبر، حيث نقدم تجربة مميزة ومذهلة لكل من اللاعبين والمشجعين».

وتشهد بطولة أبوظبي التي تقام ضمن موسم الجولة العالمية 14 فريقاً دولياً، إلى جانب فريقاً محلياً من بطولة دوري كرة السلة الثلاثية المجتمعية الشهيرة. وبفضل جهود مجلس أبوظبي الرياضي، تستمر البطولة المجتمعية على مدار العام، وتختتم منافساتها بحصول الفريق الفائز على حق تمثيل أبوظبي في الحدث الرئيسي يومي 26 و27 أكتوبر، لتضفي بذلك لمسة محلية إلى المنافسة الدولية.

بدوره قال إجناسيو سوريانو، رئيس فعاليات كرة السلة الثلاثية في الاتحاد الدولي لكرة السلة: «لقد تطورت شراكتنا مع مدينة أبوظبي منذ قرابة عقد من الزمان الآن، وهذا ما عزز من مكانة أبوظبي باعتبارها مدينة مستضيفة مثالية تضمن أعلى المعايير المطلوبة لإقامة منافسات كرة السلة الثلاثية».

وقال: «نحن نتطلع بفارغ الصبر إلى عودتنا إلى العاصمة الإماراتية، ونحن على ثقة من أن حدث أبوظبي سيبرز مرة أخرى وينشر الطاقة النابضة بالحياة التي تتوافق تماماً مع رؤيتنا في المنظمة».

تقدم الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية في أبوظبي جوائز مالية تزيد على 160 ألف دولار، حيث سيتم منح 40 ألف دولار للفريق الفائز في المركز الأول، و30 ألف دولار أمريكي للفريق الفائز بالمركز الثاني، و22 ألف دولار للفريق الفائز بالمركز الثالث.

كما يتضمن الحدث أنشطة ترفيهية متنوعة، بما في ذلك العروض الموسيقية، والفعاليات المجتمعية والمسابقات، إضافة إلى مسابقة سلام دانك الشهيرة ومسابقة رمي الكرة ما يضمن أجواء احتفالية لجميع الحاضرين.