الخميس 19 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الاتحاد للطيران» تحتفل بشراكتها مع جيرونا

«الاتحاد للطيران» تحتفل بشراكتها مع جيرونا
18 سبتمبر 2024 14:00

أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت الاتحاد للطيران شراكتها الجديدة مع نادي جيرونا لكرة القدم، مع سلسلة من النشاطات المثيرة قبل المباراة أمام برشلونة، احتفالاً بهذا التحالف، وتأكيداً على التزام الاتحاد تجاه السوق الإسباني.
ومن المتوقع أن تعزز الشركة خدماتها إلى إسبانيا لموسم صيف 2025، مع زيادة رحلاتها إلى برشلونة ومدريد لتصبح 14 رحلة أسبوعية إلى كل من برشلونة ومدريد، ما يوّفر رحلتين يوميتين للمسافرين بغرض العمل أو الترفيه، كما ستزيد الشركة رحلاتها الموسمية إلى مالقة لتصبح 5 رحلات أسبوعية.
وبدأت الاحتفالات يوم السبت، حيث تجمّع سكان جيرونا وزوارها في وسط المدينة لحضور الحدث الخاص. وكان طاقم الضيافة التابع لشركة الاتحاد للطيران موجوداً للقاء المشجعين، بينما التقطت سيسا، تميمة نادي جيرونا لكرة القدم المحبوبة، صوراً مع المشجعين المتحمسين من جميع الأعمار، وجلب هذا الحدث المجتمعي روح الشراكة إلى الحياة، ما سمح للسكان المحليين والسياح على حد سواء بأن يكونوا جزءاً من الاحتفال.
واستمرت الاحتفالات يوم الأحد في ملعب استادي مونتيليفي، حيث احتشد الجمهور بأجواء حماسية لحضور مباراة جيرونا ضد برشلونة، وقبل انطلاق المباراة، نزل أفراد طاقم الضيافة للاتحاد للطيران إلى أرض الملعب، وأضاف تفاعلهم مع المشجعين لمسة فريدة من نوعها، مع التقاء عالمي الطيران وكرة القدم.
وتحدّث أخيل أنومولو، نائب أول رئيس لشؤون التجارة والتسويق الرقمي والولاء في الاتحاد للطيران، وقال: «تؤكد شراكتنا مع نادي جيرونا لكرة القدم، مصحوبة بزيادة رحلاتنا إلى إسبانيا، التزامنا تجاه السوق الإسباني. نحن نتشارك مع نادي جيرونا قيم الطموح، والتفانب والتمّيز، ما يجعل شراكتنا بدهية، ونتطلع إلى خلق تجارب استثنائية للمشجعين والمسافرين على حد سواء، وإلى تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وإسبانيا في قطاع السياحة، والأعمال والتبادل الثقافي».

أخبار ذات صلة
فليك: أشعر بالذنب قبل مباراة موناكو!
«الكاراتيه» يشارك في بطولة آسيا
الاتحاد للطيران
جيرونا
إسبانيا
برشلونة
آخر الأخبار
صورة مجمعة لكامالا هاريس ودونالد ترامب
الأخبار العالمية
استطلاعات: تعادل هاريس وترامب
اليوم 17:21
الشارقة تستضيف الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
الرياضة
الشارقة تستضيف الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
اليوم 17:17
«المحترفين» تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في أغسطس
الرياضة
«المحترفين» تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في أغسطس
اليوم 17:13
صورة جماعية مع الخريجين
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد تخريج دفعة من طلبة الماجستير بالكلية العليا للتجارة في باريس - فرع دبي
اليوم 17:06
«غرف دبي» تستعرض فرص تعزيز الشراكات العالمية
اقتصاد
«غرف دبي» تستعرض فرص تعزيز الشراكات العالمية
اليوم 16:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©