«الاتحاد للطيران» تحتفل بشراكتها مع جيرونا

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الاتحاد للطيران شراكتها الجديدة مع نادي جيرونا لكرة القدم، مع سلسلة من النشاطات المثيرة قبل المباراة أمام برشلونة، احتفالاً بهذا التحالف، وتأكيداً على التزام الاتحاد تجاه السوق الإسباني.

ومن المتوقع أن تعزز الشركة خدماتها إلى إسبانيا لموسم صيف 2025، مع زيادة رحلاتها إلى برشلونة ومدريد لتصبح 14 رحلة أسبوعية إلى كل من برشلونة ومدريد، ما يوّفر رحلتين يوميتين للمسافرين بغرض العمل أو الترفيه، كما ستزيد الشركة رحلاتها الموسمية إلى مالقة لتصبح 5 رحلات أسبوعية.

وبدأت الاحتفالات يوم السبت، حيث تجمّع سكان جيرونا وزوارها في وسط المدينة لحضور الحدث الخاص. وكان طاقم الضيافة التابع لشركة الاتحاد للطيران موجوداً للقاء المشجعين، بينما التقطت سيسا، تميمة نادي جيرونا لكرة القدم المحبوبة، صوراً مع المشجعين المتحمسين من جميع الأعمار، وجلب هذا الحدث المجتمعي روح الشراكة إلى الحياة، ما سمح للسكان المحليين والسياح على حد سواء بأن يكونوا جزءاً من الاحتفال.

واستمرت الاحتفالات يوم الأحد في ملعب استادي مونتيليفي، حيث احتشد الجمهور بأجواء حماسية لحضور مباراة جيرونا ضد برشلونة، وقبل انطلاق المباراة، نزل أفراد طاقم الضيافة للاتحاد للطيران إلى أرض الملعب، وأضاف تفاعلهم مع المشجعين لمسة فريدة من نوعها، مع التقاء عالمي الطيران وكرة القدم.

وتحدّث أخيل أنومولو، نائب أول رئيس لشؤون التجارة والتسويق الرقمي والولاء في الاتحاد للطيران، وقال: «تؤكد شراكتنا مع نادي جيرونا لكرة القدم، مصحوبة بزيادة رحلاتنا إلى إسبانيا، التزامنا تجاه السوق الإسباني. نحن نتشارك مع نادي جيرونا قيم الطموح، والتفانب والتمّيز، ما يجعل شراكتنا بدهية، ونتطلع إلى خلق تجارب استثنائية للمشجعين والمسافرين على حد سواء، وإلى تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وإسبانيا في قطاع السياحة، والأعمال والتبادل الثقافي».