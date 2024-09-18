عجمان يطارد خطوات تصحيح المسار

مراد المصري (أبوظبي)

يتطلع عجمان لبداية تصحيح المسار، عندما يواجه بني ياس يوم بعد غدٍ الجمعة، في افتتاح الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، وهو الذي أعلن خلال هذا الأسبوع عن ضم المهاجم البرازيلي ليزلي سيلفا قادماً من نادي الإمارات.

ويسعى «البرتقالي» لتجنب رقم سلبي لم يعرفه خلال المواسم الستة الماضية، إذ خسر أول مباراتين لحد الآن هذا الموسم أمام الوحدة وشباب الأهلي على التوالي، فيما تعود المرة الأخيرة التي تعرّض فيها للخسارة في أول ثلاث جولات إلى موسم 2017-2018، وهو الذي لم يعرف الخسارة أمام «السماوي» تحديداً في آخر أربع مباريات، حقق خلالها الفوز مرتين، والتعادل مرتين، ما يمنحه جرعة تفاؤل خلال رحلته إلى «الشامخة».

وواصل الفريق العمل تحت قيادة المدرب الصربي جوران، الذي استغل فترة التوقف الحالية، من أجل رفع الجاهزية البدنية للاعبين من ناحية، والعمل على الجوانب الفنية، وتصحيح الأخطاء، طمعاً بتحسين الفاعلية، إذ كان الفريق قريباً من حصد نقطة التعادل أمام «العنابي» في الجولة الأولى لولا إهدار وليد أزارو ضربة جزاء في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، فيما اقترب أكثر من مرة من معادلة الكفة أمام «الفرسان» دون أن يترجم الفرص التي حصل عليها بالشكل الصحيح.