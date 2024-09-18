الخميس 19 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أوكلاند «يُذاكر» العين قبل «لقاء الأحد»

أوكلاند «يُذاكر» العين قبل «لقاء الأحد»
18 سبتمبر 2024 15:00

مراد المصري (أبوظبي)
استهل فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي، تدريباته فور وصوله صباح اليوم إلى أبوظبي، استعداداً للقاء العين يوم الأحد المقبل في الدور الأول من بطولة القارات للأندية 2024، بحيث يصعد الفائز من هذه المواجهة للقاء الأهلي المصري في القاهرة بالدور ربع النهائي الذي يقام في أكتوبر المقبل.
وأشارالإسباني ألبرت ريرا، مدرب أوكلاند سيتي، الذي ولد ونشأ ولعب في صفوف أندية مغمورة في مدينة برشلونة، إلى أن المواجهة تتطلب من فريقه العمل بجدية أمام منافس حقق لقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي لسبب وجيه، وقال: «قمت رفقة اللاعبين بمشاهدة تسجيلات لمباريات العين، ودرسنا طريقة لعب الفريق، وخلال الأيام المقبلة سنرفع جرعة التدريبات وسنشاهد المزيد من الفيديوهات لتحليل المنافس».
وأضاف: «قمنا باستغلال الوقت من خلال القيام بتدريبات فك العضلات مباشرة فورة وصولنا هنا، الأجواء حارة بعض الشيء، إلا أننا معتادون على ذلك من خلال لعبنا في تاهيتي بظروف مماثلة، وسنعتاد على الأمر، فيما وجدنا فندقاً رائعاً للإقامة ومقر التدريبات على بعض خطوات فقط، لذلك الأمور جيدة للغاية هنا في الإمارات».

أخبار ذات صلة
«المحترفين» تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في أغسطس
«كأس الاتحاد» تقص شريط مسابقات الطائرة
العين
أوكلاند
الأهلي المصري
آخر الأخبار
صورة مجمعة لكامالا هاريس ودونالد ترامب
الأخبار العالمية
استطلاعات: تعادل هاريس وترامب
اليوم 17:21
الشارقة تستضيف الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
الرياضة
الشارقة تستضيف الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
اليوم 17:17
«المحترفين» تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في أغسطس
الرياضة
«المحترفين» تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في أغسطس
اليوم 17:13
صورة جماعية مع الخريجين
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد تخريج دفعة من طلبة الماجستير بالكلية العليا للتجارة في باريس - فرع دبي
اليوم 17:06
«غرف دبي» تستعرض فرص تعزيز الشراكات العالمية
اقتصاد
«غرف دبي» تستعرض فرص تعزيز الشراكات العالمية
اليوم 16:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©