أوكلاند «يُذاكر» العين قبل «لقاء الأحد»

مراد المصري (أبوظبي)

استهل فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي، تدريباته فور وصوله صباح اليوم إلى أبوظبي، استعداداً للقاء العين يوم الأحد المقبل في الدور الأول من بطولة القارات للأندية 2024، بحيث يصعد الفائز من هذه المواجهة للقاء الأهلي المصري في القاهرة بالدور ربع النهائي الذي يقام في أكتوبر المقبل.

وأشارالإسباني ألبرت ريرا، مدرب أوكلاند سيتي، الذي ولد ونشأ ولعب في صفوف أندية مغمورة في مدينة برشلونة، إلى أن المواجهة تتطلب من فريقه العمل بجدية أمام منافس حقق لقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي لسبب وجيه، وقال: «قمت رفقة اللاعبين بمشاهدة تسجيلات لمباريات العين، ودرسنا طريقة لعب الفريق، وخلال الأيام المقبلة سنرفع جرعة التدريبات وسنشاهد المزيد من الفيديوهات لتحليل المنافس».

وأضاف: «قمنا باستغلال الوقت من خلال القيام بتدريبات فك العضلات مباشرة فورة وصولنا هنا، الأجواء حارة بعض الشيء، إلا أننا معتادون على ذلك من خلال لعبنا في تاهيتي بظروف مماثلة، وسنعتاد على الأمر، فيما وجدنا فندقاً رائعاً للإقامة ومقر التدريبات على بعض خطوات فقط، لذلك الأمور جيدة للغاية هنا في الإمارات».