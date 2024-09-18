15ميدالية حصاد الأولمبياد الخاص في ألعاب مالطا



أبوظبي (الاتحاد)

عاد وفد الأولمبياد الخاص الإماراتي الذي شارك في ألعاب مالطا الوطنية 2024 لأرض الوطن، بعد الفوز بـ 15 ميدالية، وضم الوفد المشارك 20 لاعباً، يمثلون مختلف أندية أصحاب الهمم في الدولة، شاركوا في 5 رياضات هي السباحة وكرة الطاولة، وألعاب القوى، وكرة القدم، والبوتشي.

وفاز اللاعبون بثلاث ميداليات، «ذهبية وفضية وبرونزية»، بالإضافة للمركز الرابع في السباحة، وحل فريق كرة قدم في المركز الأول محرزاً ذهبية مستحقة، وشهدت ألعاب القوى مشاركة متميزة للاعبي الإمارات، ونجحوا في تحقيق ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، بالإضافة للمركزين الرابع والسادس على التوالي.

ولم يكن أداء لاعبي كرة الطاولة بأقل روعة، واستأثروا بميدالية ذهبية، وثلاث ميداليات فضية، وبرونزية واحدة بالإضافة للمركز الخامس، كما حجز فريق البوتشي المركز الرابع في الألعاب التي شارك فيها 600 لاعب، منهم 100 لاعب دولي من عدد من الدول، منها الإمارات، ومقدونيا الشمالية، وقبرص.

وحول الإنجاز الكبير للاعبين، قال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص: «سعدنا بفوز لاعبينا بـ 15 ميدالية ملونة في ألعاب مالط، ورفعهم علم الإمارات عالياً، هذا إنجاز جديد يضاف لرصيد إنجازاتهم الدولية. وخلال المنافسات كنا فخورين للغاية بمتابعة أدائهم القوي فيها، وعلى الرغم من تأكدنا من البداية أنهم سيتنافسون بقوة خلال الألعاب، نظراً لاستعدادهم جيداً، خلال المعسكر التدريبي السابق على سفرهم، إلا أن مستواهم فاق كل توقعاتنا، ولا يسعني إلا أن أشكرهم جميعاً، وأشكر الفريق الفني والإداري المصاحب لهم».

وأضاف: «نتطلع للمزيد من المشاركات الدولية التي تساعد لاعبينا في الانفتاح على العالم، وتدعم ثقتهم بأنفسهم، وتؤكد على الجهد الكبير الذي تبذله دولة الإمارات لدمج أصحاب الهمم بتوجيه من قيادتنا الرشيدة. وأتقدم بكل الشكر للقائمين على ألعاب مالطا الوطنية 2024 لاستضافتهم وفدنا، وإتاحة هذه الفرصة لهم للتألق والإنجاز».

وكان الأولمبياد الخاص نظم معسكراً تدريبياً للاعبين المشاركين في ألعاب مالطا الوطنية 2024، في الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر، شمل تدريبات رياضية وجلسات دعم نفسي لهم، وتم اختيار اللاعبين المشاركين في الألعاب من مختلف أندية أصحاب الهمم في الدولة مثل، نادي أبوظبي لأصحاب الهمم، و⁠نادي الثقة للمعاقين، ⁠نادي دبي لأصحاب الهمم، و⁠نادي العين لأصحاب الهمم، و⁠نادي خورفكان للمعاقين.