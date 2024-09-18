«قدوة» إلى بري دانييل ويلدينستين في لونجشامب



عصام السيد (أبوظبي)

يستعد المهر «قدوة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف سايمون وإد كريسفورد، للعودة إلى فرنسا والمشاركة في سباق بري دانييل ويلدينستين، ومن المتوقع أن يواصل الجواد المتخصص في مسافة الميل الذي لم يشارك كثيراً في السباقات التحسن.

وأثار المهر المنحدر من نسل «كينجمان» الإعجاب بفوزه بأول أربع مشاركات له، مع نجاحه في الفئة الثانية في أسكوت سمر مايل يوليو الماضي، ما أكسبه خطوة إلى أعلى مستوى للمشاركة في سباق بري جاك لو ماروا للفئة الأولى.

وخسر «قدوة» سجله الخالي من الهزائم في دوفيل حين حقق «شارين»، بإشراف المدرب روجر فاريان الفوز في سباق لو ماروا للفئة الأولى، لكن «قدوة» قاتل بضراوة قبل أن يتمكن من احتلال المركز الرابع ومنح الثقة لفريقه في أنه سيحقق المزيد في المستقبل.

وقال المدرب إد كريسفورد عن أدائه مع سباق ماروا: «كانت هذه هي المرة الأولى التي يخوض فيها غمار هذا التحدي مع الخيول من الفئة الأولى، وكانت الأرض سريعة بعض الشيء بالنسبة له في ذلك اليوم، وبلا شك كان أداءً جيداً، لقد كانت هذه هي المشاركة الخامسة له في حياته، لقد تحسن مستواه، وما زال لم يشارك في سباقات كثيرة، آمل أن يستمر في التحسن في نهاية هذا العام، وفي العام المقبل».