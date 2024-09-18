مفاجأة صادمة.. رونالدو يرفض بيولي ويطلب زيدان في النصر!

معتز الشامي (أبوظبي)

ما إن انتشرت أنباء توصل النصر السعودي إلى اتفاق رسمي نهائي مع الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب ميلان السابق، لتولي قيادة العالمي بديلاً للبرتغالي كاسترو، حتى بدأت بعض وسائل الإعلام العالمية رصد تفاصيل ما يحدث في أروقة قلعة النصر.

وذكرت بعض التقارير أن إدارة النصر استطلعت رؤية كرستيانو رونالدو قبل خطوة التعاقد مع بيولي، إلا أن تقارير بريطانية فجرت مفاجأة من العيار الثقيل صباح اليوم، عندما أشارت إلى لرفض رونالدو خطوة التعاقد مع بيولي.

وذكرت تقارير صحفية نقلتها صحيفة «ذا صن»، وصحيفة «ديلي ميل» البريطانيتين، أن كريستيانو رونالدو نصح نادي النصر السعودي بتعيين مدرب أسطوري سبق له الفوز معه بدوري أبطال أوروبا مدرباً للفريق، حيث يبحث نادي النصر السعودي مرة أخرى عن مدرب جديد، بعد انفصاله عن لويس كاسترو، بعد 14 شهراً فقط من توليه منصبه في النادي.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل»، فإن إدارة النصر تدرس الآن جميع الخيارات المتاحة له مع بقاء رونالدو في مركز خططهم وتعلم الإدارة أن النجم يجب أن يكون سعيداً بالمدرب القادم لإبقائه في النادي، وتحمل كلمة رونالدو الكثير من الثقل في النادي، حيث نصح الإدارة بتعيين أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان في منصب التدريب الشاغر، كما ذكرت صحيفة «ذا صن»، وهو ما يراه مراقبون ربما بداية لحدوث شرخ في العلاقة ما بين النجم العالمي وإدارة ناديه، وربما تؤدي لصدام من نوع ما، خصوصاً أنه لم يكن يرغب في تعيين بيولي وفق ما ذكرته الصحيفتين.

وأبلغ اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً مسؤولي النادي أن زيدان سيكون مناسباً تماماً، لمساعدة النصر على تحقيق طموحاته في الفوز باللقب، مع احتلال النادي المركز السابع في جدول الدوري السعودي للمحترفين، بعد ثلاث مباريات فقط.

وسبق لزيدان ورونالدو أن حققا نجاحات هائلة معاً في مدريد، حيث فازا بثلاثة ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا، ولقب الدوري الإسباني قبل أن يغادرا العملاق الإسباني، وكان زيدان البالغ من العمر 52 عاماً خارج الإدارة الفنية لأية محطة جديدة، منذ مغادرته مدريد قبل ثلاث سنوات بعد فترة ثانية في النادي، وكان خجولاً بشأن اغتنام فرصة أخرى، وقد ارتبط مانشستر يونايتد سابقاً بانتقال زيدان لكن الفرنسي رفض فرصة تولي المسؤولية في أولد ترافورد، لأنه لا يتحدث الإنجليزية بطلاقة.

وأشارت صحيفة «ديلي ميل» إلى أنه وبرغم مناشدات رونالدو لإدارة النصر لتعيين الفرنسي زيدان، رفض النادي هذه الفكرة، ويبدو الآن على استعداد لتعيين مدرب ميلان السابق ستيفانو بيولي، وفي الوقت نفسه، يواصل زيدان التمسك بالفرصة المناسبة لتقديم نفسها، ولن يتسرع في اتخاذ قرار لا يشعر أنه يتناسب مع طموحاته، يعتقد الكثيرون أن لاعب خط الوسط الأسطوري متمسك بوظيفة المنتخب الفرنسي التي يشغلها حالياً ديديه ديشامب.