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الرياضة

أيك أثينا يضم الفرنسي مارسيال حتى 2027

أيك أثينا يضم الفرنسي مارسيال حتى 2027
18 سبتمبر 2024 15:47

أنور إبراهيم (القاهرة)
أعلن نادي أيك أثينا اليوناني، ضم المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال «28 عاماً» لاعب مانشستر يونايتد السابق، إلى صفوفه بموجب عقد يمتد حتى صيف 2027، مقابل 2.5 مليون يورو سنوياً، ومن المنتظر أن يصل مساء اليوم إلى العاصمة اليونانية، لتوقيع العقد، وإجراء الكشف الطبي.
وكان عقد مارسيال انتهى مع اليونايتد هذا الصيف، حيث لم يجدد له، ليصبح حراً في الانتقال إلى أي نادٍ.
ولم يلعب مارسيال مع «الشياطين الحمر» في الموسم الماضي إلا 19 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل هدفين وصنع هدفاً.
وذكرت مصادر صحفية فرنسية أن الهولندي إيريك تن هاج، المدير الفني لليونايتد لم يكن يعتمد على مارسيال كثيراً، بل وأبلغه أنه لن يكون بحاجة إليه في حالة انتهاء عقده مع اليونايتد، ونصحه بأن يبحث له عن نادٍ.
وتردد اسم مارسيال في الدوري الفرنسي «ليج آن» وإمكانية عودته، وكانت هناك عروض من ليل وأوليمبيك مارسيليا وأوليمبيك ليون، من دود التوصل إلى أي اتفاق مع أي من هذه الأندية الثلاثة.
وأمضى مارسيال 9 سنوات في مانشستريونايتد، حيث شارك في 317 مباراة، وسجل 90 هدفاً، وصنع 47 هدفاً، وبدأ مسيرة الشباب في أوليمبيك ليون، ثم انتقل إلى موناكو في 2013، واستمر معه عامين تألق خلالهما، لينتقل بعدها إلى مانشستر يونايتد في 2015، مقابل 60 مليون يورو، بخلال المتغيرات والمكافآت الأخرى، وأعاره اليونايتد لإشبيلية الإسباني في صيف 2022، ثم عاد بنهاية الموسم مجدداً إلى «أولد ترافورد».

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