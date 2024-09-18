بيلينجهام: الأغبياء والحمقى فقط يتجاهلون «حرف R»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

منذ وصول الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد، تتحدث الصحافة الإسبانية وبوجه خاص المدريدية عن مثلث الرعب الجديد «بيلينجهام، مبابي، فينسيوس» - bmv - وتتجاهل تماماً الضلع الرابع رودريجو جوس الجناح الأيمن، ما جعل هذا الأخير ينتقد هذا الوضع عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحاول بعض الكارهين للريال استغلال الموقف لإشعال النار بين هذا الرباعي المدريدي، غير أن النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، بعد عودته من الإصابة الطويلة، فوّت الفرصة على الكثيرين وتدخل بتصريحاته بعد مباراة الفريق أمام شتوتجارت الألماني في الجولة الأولى لدوري الأبطال الأوروبي (3-1)، قائلاً: شاهدت على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الصحف والمواقع الرياضية أن بعض الأشخاص يحاولون أن يضخموا شيئاً سلبياً بين مبابي ورودريجو وفينسيوس وشخصي، والحقيقة الوحيدة التي أحب أن يعرفها الجميع أننا أصدقاء جداً داخل اللعب وخارجه.

وأبدى بيلينجهام مساندته لرودريجو، وقال إنه مشجع له ومعجب بموهبته الكبيرة، وإنه لا يقل قيمة في الفريق عن الثلاثي الذي أنا واحد منهم، ونشر بيلينجهام صورة عبر حسابه على إنستجرام للاعبين الأربعة هو ومبابي وفينسيوس ورودريجو وهم يحتفلون بالهدف الذي سجله مبابي بتمريرة رائعة من رودريجو.

وعلق بيلينجهام على هذا «البوست» قائلاً: الأغبياء والحمقى فقط هم الذين ينسون حرف «R» في إشارة إلى الحرف الأول من اسم رودريجو، وحصل هذا «البوست» على إعجاب ما يقرب من 44 ألف شخص في غضون أول 12ساعة.

وثمّن موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية مافعله بيلينجهام وحسن تصرفه في المواقف المتوترة، وقدرته على «نزع فتيل» أزمة كان من الممكن أن «تعكر صفو» العلاقة بين اللاعبين الأربعة داخل «غرفة الملابس» وخارجها.