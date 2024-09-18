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الرياضة

«رابطة المحترفين» تنظم ورشة «دورة تراخيص الأندية»

«رابطة المحترفين» تنظم ورشة «دورة تراخيص الأندية»
18 سبتمبر 2024 19:12

دبي (الاتحاد)
نظمت رابطة المحترفين، ورشة عمل تراخيص الأندية، تحضيراً لانطلاق دورة تراخيص الأندية الإماراتية لموسم الترخيص 2025-2026، وبحضور مسؤولي التراخيص والمالية في الأندية المحترفة.
وشهد المحور الأول مستجدات التعديلات في لائحة تراخيص الأندية لموسم 2025-2026، والمرتبطة بالمعيار المالي وفقاً للوائح الاتحاد الآسيوي، قدمه جابر دبابنة، مدير التدقيق المالي للأندية في الرابطة، سلط الضوء من خلاله على أهمية المعيار المالي وآلية الالتزام به وفقًا للمراحل المحددة في اللائحة.
وتواصلت ورشة العمل بعرض قدمه عبدالله مبارك مدير إدارة تراخيص وتمكين الأندية بالإنابة، قدم خلاله شرحًا عن أبرز التعديلات التي طرأت على لوائح التراخيص في الدورة الجديدة 2025-2026، وتفاصيل البرنامج الزمني لتقديم الملفات المطلوبة، حيث سيبدأ الترخيص في شهر سبتمبر وينتهي في مايو 2025، بحيث يتم رفع الملفات عبر نظام التراخيص الإلكتروني من 18 سبتمبر.
كما تضمن العرض أبرز التحديات والصعوبات التي واجهتها الأندية خلال فترة الترخيص السابقة، وسبل تجاوزها في الدورة الجديدة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية نظام التراخيص في تطوير الأندية من مختلف الجوانب الفنية، التسويقية، التنظيمية والإدارية.
الجدير بالذكر أن رابطة المحترفين الإماراتية تنظم ورشة عمل تراخيص الأندية بشكل دوري، بالإضافة إلى متابعة مستمرة مع الأندية عبر لقاءات واجتماعات على مدار فترة الترخيص لضمان استيفاء الأندية لجميع المتطلبات.

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