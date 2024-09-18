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الرياضة

من فيدرر إلى نادال: اعتزل التنس

من فيدرر إلى نادال: اعتزل التنس
18 سبتمبر 2024 20:21


برلين (د ب أ)
نصح السويسري روجر فيدرر أسطورة التنس صديقه ومنافسه التقليدي السابق الإسباني رافاييل نادال بعدم تأخير قرار اعتزاله لفترة طويلة، وقال فيدرر الفائز بـ 20 لقباً في البطولات الأربع الكبرى قبل انطلاق بطولة كأس لافر هذا الأسبوع في برلين: «اتخاذ قرار في مرحلة ما سيكون مفيدا وبمجرد حسم القرار، بإمكانه الاسترخاء».
وأنهى فيدرر مسيرته مع التنس في بطولة كأس لافر عام 2022 وكان من المنتظر أن يشارك نادال في بطولة كأس لافر في برلين هذا العام، لكنه أعلن انسحابه من البطولة في الأسبوع الماضي. ومن المرجح أن يكون عام 2024 هو الأخير للنجم الإسباني الفائز بـ 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى وسط تلميحات منه بنيته الاعتزال هذا الموسم.
وتعرض نادال «38 عاما» لإصابات عديدة خلال الفترة الأخيرة، لكن لم يتحدد بعد ما إذا كان انسحابه من كأس لافر بسبب الإصابة من عدمه. وقال فيدرر «كنت أتمنى أن تسنح فرصة لنادال للمشاركة في بطولة أخيرة بنهاية مشواره، لكنه قال إنه ليس مستعدا».
وختم النجم السويسري تصريحاته «إنه يبدو بحالة جيدة وعليه فقط أن يحسم قراره، لقد فعل كل شيء في عالم التنس، وسيكون رائعا أن يستمر لموسم آخر، ولكن القرار النهائي يبقى بيده فقط (نادال)».

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