15 مباراة رسمية وودية في التوقف الأول لأندية «دوري أدنوك»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يتأهب قطار «دوري أدنوك للمحترفين»، لاستئناف مشوار موسم 2024- 2025، من محطة «الجولة الثالثة»، التي تشهد إقامة 6 مباريات على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد، فيلتقي الجمعة بني ياس وعجمان، ودبا الحصن والبطائح، وتتصدر قمتا الشارقة والجزيرة، والوصل والنصر مشهد أمسية السبت، وتختتم الجولة الأحد بمباراتي شباب الأهلي والوحدة، والعروبة وخورفكان.

وتأجلت في المقابل، مواجهة كلباء والعين إلى وقت يحدد لاحقاً، في ظل مشاركة «الزعيم» في منافسات النسخة الأولى من كأس القارات للأندية «الإنتركونتيننتال فيفا 2024»، حينما يستقبل العين ضيفه أوكلاند سيتي النيوزلندي مساء الأحد على استاد هزاع بن زايد ضمن الدور التمهيدي. وجاء التوقف الأول لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، الذي أعقب نهاية الجولة الثانية 30 أغسطس الماضي، ويستمر حتى يوم غد الجمعة 20 سبتمبر، بالتزامن مع «أيام الفيفا»، خلال الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر الحالي، والتي شهدت إقامة جولتين ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 في آسيا وأميركا الجنوبية، والتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، ودوري الأمم الأوروبية.

وخاضت أندية «دوري المحترفين»، ما مجموعه 15 مباراة رسمية وودية، في «التوقف الأول»، شملت الجولة الأولى من منافسات مرحلة الدوري (الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، والجولة الأولى من مباريات دور المجموعات في «دوري أبطال آسيا 2»، ومباريات إياب الدور الأول في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، إضافة إلى المباريات الودية. ورفع العين «بطل آسيا»، والوصل «بطل الثنائية» في الموسم الماضي، راية أندية دورينا في «أبطال آسيا للنخبة»، بعدما دشنا المشوار بتعادل «الزعيم» أمام ضيفه السد القطري 1-1، وفوز «الإمبراطور» خارج قواعده أمام مضيفه باختاكور الأوزبكي بهدف المدافع المغربي سفيان بوفتيني في الدقيقة 64.

واستهل الشارقة مشواره في «أبطال آسيا 2»، بالفوز خارج ملعبه على الاستقلال الطاجيكي بهدف على استاد الجمهورية المركزي في دوشانبي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، فيما خض شباب الأهلي مباراته الأولى أمام ضيفه الحسين الأردني.

وحسمت 6 أندية تأهلها إلى الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مع ختام مرحلة إياب الدور الأول والتي لُعبت مبارياتها خلال التوقف الحالي للدوري، وشهدت جولة الإياب إقامة 6 مباريات، حيث تأهل بني ياس على حساب دبا الحصن بالفوز 4-2 ذهاباً، و3-0 في الإياب، والنصر أمام العروبة بعد التعادل 0-0 في الذهاب، والفوز 2-1 في الإياب، والشارقة أمام خورفكان 1-0 و2-1، والجزيرة على حساب البطائح 3-1 ذهاباً، و1-2 إياباً، والعين أمام كلباء 3-2 و3-1، وشباب الأهلي على حساب عجمان 2-0، و1-1.

وبعيداً عن المواجهات الرسمية، في المشاركات القارية، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، شهد التوقف الأول لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، إقامة 5 مباريات ودية استهلها الوصل والوحدة الغائبين عن مشهد إياب الكأس، بتعادل الأول أمام الرفاع الشرقي البحريني، 1-1، فيما كسب «العنابي» مباراته الودية أمام جلف يونايتد 3-0.

وجمعت المواجهات الودية المباشرة لأندية دورينا، كلباء ودبا الحصن بالتعادل 1-1 على ملعب الأول، وبني ياس أمام ضيفه النصر 0-0 في مباراتين وديتين على التوالي بملعب «السماوي».