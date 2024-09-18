شباب الأهلي يكسب الحسين الأردني بثلاثية في «أبطال آسيا 2»



معتصم عبدالله (دبي)



أكمل شباب الأهلي سلسلة النتائج الإيجابية لممثلي الإمارات، في «الجولة الأولى» من مباريات «دوري أبطال آسيا للنخبة»، و«دوري أبطال آسيا 2»، بتفوقه على ضيفه الحسين الأردني 3-1، مساء اليوم على استاد راشد، في انطلاق مشوار «المجموعة الرابعة» التي تضم أيضاً الكويت الكويتي، وناساف الأوزبكي.

سجل أهداف «الفرسان» سعيد عزت الله في الدقيقة 20، وسردار أزمون في الدقيقة 45، و«البديل» ماتيوس ليما في الدقيقة 87، فيما أحرز عبدالله نصيب هدف الحسين الأردني الوحيد في الدقيقة 95، ليتصدر شباب الأهلي ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، مقابل نقطة لفريقي الكويت الكويتي وناساف الأوزبكي بعد التعادل السلبي ضمن الجولة ذاتها، وبقى الحسين في المركز الأخير من دون رصيد.

وأكد فوز «الفرسان» المريح، الانطلاقة الإيجابية لممثلي الإمارات في المشوار القاري، بفوز الوصل على مضيفه باختاكور الأوزبكي 1-0، وتعادل العين «حامل اللقب» أمام ضيفه السد القطري 1-1، في «النخبة»، فيما عاد الشارقة الممثل الثاني بجانب شباب الأهلي في «أبطال آسيا 2»، بالنقاط الثلاث من ملعب مضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي بهدف فراس بالعربي.

وفرض شباب الأهلي أفضليته أمام ضيفه الحسين بطل الدوري الأردني للمحترفين لأول مرة في الموسم الماضي، منذ البداية وينجح في تسجيل هدف التقدم من كرة من ركلة ركنية نفذها جاستون سواريز وتابعها سعيد عزت الله داخل الشباك في الدقيقة 20.

وكاد مؤنس دبور أن يضيف الهدف الثاني للفرسان من كرة رأسية في الدقيقة 28، ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى الدولي يزيد أبو ليلى حارس الحسين الأردني، الذي نجح أيضاً في التصدي لتسديدة كارتابيا الأرضية في الدقيقة 31.

ونجح المتألق سردار أزمون في تعويض الفرص المهدرة أمام مرمى المتألق أبوليلى، بتسجيله الهدف الثاني بطريقة ذكية بكعب القدم في الدقيقة 45.

واستمرت أفضلية «الفرسان» الهجومية في الشوط الثاني ليعزز البديل ماتيوس ليما تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 87، بعد تمريرة بينية ذكية للبديل الآخر حارب عبدالله وضعته في مواجهة المرمى، قبل أن يمنح عبدالله نصيب الضيوف هدفاً من كرة رأسية في الدقيقة 95 من عمر المباراة التي انتهت بفوز شباب الأهلي 3-1.

ويلتقي شباب الأهلي في الجولة الثانية المقررة 23 أكتوبر المقبل، ضيفه الكويت الكويتي، ويلعب في الجولة ذاتها الحسين الأردني وناساف الأوزبكي على ملعب الأول.