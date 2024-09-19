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الرياضة

«البديلان» ينقذان توتنهام من «الوداع»!

«البديلان» ينقذان توتنهام من «الوداع»!
19 سبتمبر 2024 08:30

لندن (أ ف ب) 

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بلغ توتنهام وبرايتون الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية في كرة القدم، بفوز الأول على مضيفه كوفنتري سيتي من المستوى الثاني «تشامبيونشيب» 2-1، والثاني على ضيفه ولفرهامبتون 3-2 في الدور الثالث.
في المباراة الأولى، نجا توتنهام من خروج مبكر، عندما تخلف بهدف الغاني براندون توماس-أسانتي في الدقيقة 63، قبل أن ينقذه «البديل» دجيد سبينس، بإدراكه التعادل قبل دقيقتين من نهاية المباراة، فيما سجل «البديل» الآخر الويلزي برينان جونسون هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
وفي الثانية، كان برايتون في طريقه إلى فوز سهل، عندما تقدم بهدفين نظيفين، عبر الكاميروني كارلوس باليبا (14)، والإيفواري سيمون أدينجرا (31)، لكن الضيوف قلصوا الفارق، عبر الدولي البرتغالي جونشالو جيديش (44).
وانتظر برايتون الدقيقة 85 لتأمين فوزه، عندما سجل له التركي فيردي قاضي أوغلو الهدف الثالث، ثم قلص توماس دويل الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع دون جدوى.

 

إنجلترا
كأس الرابطة الإنجليزية
توتنهام
برايتون
وولفرهامبتون
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