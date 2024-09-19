«السيتي» يقترب من قياسية «اليونايتد» في «الأبطال»

مانشستر (أ ف ب)



فرض الإنتر الإيطالي التعادل السلبي على مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، في ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

على الرغم من عدم الفوز، واصل «السيتي» سلسلة الحفاظ على سجله خالياً من الخسارة في 90 دقيقة، ضمن البطولة العريقة، ووصل إلى المباراة الـ24 توالياً، وبات قريباً من معادلة الرقم القياسي المسجّل باسم غريمه وجاره مانشستر يونايتد (25 مباراة من سبتمبر 2007 إلى مايو 2009).

بدوره، فشل الإنتر في الفوز بمباراته الافتتاحية، ضمن دوري أبطال أوروبا للمرة التاسعة في آخر عشر مشاركات، إذ أن فوزه الافتتاحي الوحيد كان على توتنهام الإنجليزي 2-1 في موسم 2018-2019، لكنه حقق التعادل السادس مقابل ثلاث خسارات.

يلعب «السيتي» حامل لقب الدوري أربع مرات متتالية قياسية، مبارياته الأخرى مع باريس سان جيرمان الفرنسي، كلوب بروج البلجيكي، يوفنتوس الإيطالي، فينورد الهولندي، سبورتنج البرتغالي، سبارتا براغ التشيكي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

بدوره، يلعب الإنتر بطل الدوري الإيطالي في الموسم الماضي مع لايبزج وباير ليفركوزن الألمانيين، أرسنال الإنجليزي، النجم الأحمر الصربي، يونج بويز السويسري، موناكو الفرنسي وسبارتا براغ.