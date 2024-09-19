«الخطأ الفادح» يحرم جيرونا من «نقطة تاريخية»

باريس (أ ف ب)



استهل باريس سان جيرمان الفرنسي مشواره في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بنظامها الجديد، بفوز بشق الأنفس على ضيفه جيرونا الإسباني 1-0 في باريس في الجولة الأولى.

وكان جيرونا في طريقه إلى اقتناص نقطة ثمينة في أول مباراة له في تاريخه في المسابقة القارية العريقة، حيث حافظ على نظافة شباكه حتى الدقيقة الأخيرة، قبل أن يرتكب حارس مرماه الأرجنتيني باولو جاسانيجا خطأ فادحاً في التقاط كرة عرضية قوية للمدافع الدولي البرتغالي نونو منديش المتوغّل من الجهة اليسرى، وأفلتت من بين يديه ومرت بين ساقيه إلى داخل المرمى.

وضغط سان جيرمان منذ البداية، بحثاً عن افتتاح التسجيل، لكنه قوبل بتكتل دفاعي ناجح لجيرونا.

وكانت أول فرصة خطيرة لسان جرمان تسديدة قوية للاعب الوسط الدولي وارين زاير-إيمري، بعد تلقيه كرة من المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي، لكنها ارتدت من قدم المدافع التشيكي لاديسلاف كريتشي ومرت بجوار القائم الأيسر (11).

وهيّأ زاير-إيمري كرة على طبق من ذهب بـ «الكعب» إلى الإسباني ماركو أسنسيو خارج المنطقة، توغل داخلها وسددها قوية زاحفة بيسراه بجوار القائم الأيسر البعيد (13).

وتلقى سان جيرمان ضربة موجعة بإصابة أسنسيو فترك مكانه إلى راندال كولو مواني (40).

واستهل سان جيرمان الشوط الثاني بتسديدة زاحفة للدولي الإسباني فابيان رويس من خارج المنطقة بين يدي الحارس جاسانيجا (49).

وتدخل المدافع كريتشي في توقيت مناسب لإبعاد الكرة من أمام عثمان ديمبيلي، بعد انفراده بالحارس، عقب هجمة مرتدة سريعة انطلق بها من منتصف الملعب (55)، وسدد حكيمي من حافة المنطقة بين يدي الحارس (56)، وأخرى لديمبيلي من حافة المنطقة أيضاً تصدى لها غاسانيغا (57).

وحرم الحارس والعارضة ديميبلي من هز الشباك بردهما تسديدته القوية من مسافة قريبة (63)، ورأسية لكولو مواني من مسافة قريبة، إثر ركلة ركنية مرت بجوار القائم الأيسر (70).

وأهدر كولو مواني فرصة سهلة من انفراد من مسافة قريبة بتسديده الكرة بجوار القائم الأيمن البعيد (83).

وجاء الفرج في الدقيقة الأخيرة، عندما توغل منديش داخل المنطقة ومرر كرة عرضية زاحفة قوية، حاول جاسانيجا التقاطها، لكنها أفلتت من بين يديه، ومرت بين ساقيه إلى داخل المرمى (90).

وفضلاً عن جيرونا، يلعب سان جيرمان مع مانشستر سيتي الإنجليزي، بايرن ميونيخ الألماني، أتلتيكو مدريد الإسباني، أرسنال الإنجليزي، أيندهوفن الهولندي، سالزبورج النمساوي وشتوتجارت الألماني.

في المقابل، يلعب جيرونا مع ليفربول وأرسنال الإنجليزيين، ميلان الإيطالي، فينورد الهولندي وأيندهوفن الهولنديين، سلوفان براتيسلافا السلوفاكي وشتورم جراتس النمساوي.