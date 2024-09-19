«البديل الإنجليزي» يمنح الفرح لدورتموند

بروج (أ ف ب)



قاد المهاجم الإنجليزي «البديل» جايمي باينو-جيتنز فريقه بوروسيا دورتموند الألماني، وصيف بطل الموسم الماضي، إلى فوز كبير على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثية، كان نصيبه منها «ثنائية» في بروج في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بنظامها الجديد.

وقدم الفريقان مباراة جيدة تبادلا خلالها الهجمات، وكان كل منهما أقرب إلى هز الشباك أكثر من مرة حتى رجَّح باينو-جيتنز كفة الضيوف بهدفين في 10 دقائق، بعد دخوله في الدقيقة 68 مكان الدولي النمساوي مارسيل سابيتسر.

ومنح باينو-غيتنز التقدم لدورتموند في الدقيقة 76 إثر تلقيه كرة من القائد الدولي إيمري دجان سددها قوية من داخل المنطقة إلى الشباك مباشرة، ثم أضاف الثاني، عندما تلقى كرة داخل المنطقة من فيليكس نيميتشا، تلاعب بمدافعين، وسددها داخل المرمى (86).

وختم البديل الآخر الدولي الغيني سيرهو جيراسي بهدف ثالث من ركلة جزاء اقتنصها بنفسه، إثر عرقلته من المدافع براندون ميكيلي «90+5».

وأوقعت القرعة دورتموند في مواجهة برشلونة الإسباني، ومواطنه ريال مدريد حامل اللقب، شاختار دانييتسك الأوكراني، سلتيك الأسكتلندي، جنك البلجيكي، شتورم جراتس النمساوي وبولونيا الإيطالي، فيما يلعب كلوب بروج مع مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، مواطنه ميلان، سبورتنج البرتغالي، سلتيك الأسكتلندي، أستون فيلا الإنجليزي وشتورم جراتس.

وفي مباراة ثانية، أكرم سلتيك وفادة ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بخمسة أهداف تناوب على تسجيلها الأيرلندي ليام سكيلز (17)، والياباني كيوغو فوروهاشي (47)، والبلجيكي أرني إنجلز (56 من ركلة جزاء)، والياباني الآخر دايزن مايدا (70)، والأيرلندي الآخر آدم إيداه (87) مقابل هدف للنمساوي كيفن فيمر (61).

ويلعب سلتيك أيضاً مع دورتموند، مواطنه لايبزج، كلوب بروج، أتالانتا الإيطالي، يونج بويز السويسري، دينامو زغرب الكرواتي وأستون فيلا، فيما يلتقي سلوفان براتيسلافا مع السيتي، بايرن ميونيخ الألماني، ميلان، أتلتيكو مدريد الإسباني، دينامو زغرب، شتوتجارت الألماني وجيرونا الإسباني.