بولونيا.. «نقطة» بعد 60 عاماً!

بولونيا (أ ف ب)



حقق بولونيا أول نقطة في مشاركته الأولى منذ 60 عاماً في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بتعادله السلبي مع ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني في الجولة الأولى.

وفرّط الفريق الضيف في الفوز بإهداره ركلة جزاء عبر جورجي سوداكوف في الدقيقة الرابعة.

ويلعب بولونيا من المستوى الرابع مبارياته في النظام الجديد من البطولة، مع بوروسيا دورتموند الألماني، ليفربول الإنجليزي، بنفيكا البرتغالي، ليل الفرنسي، سبورتنج البرتغالي، موناكو الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي.

وكانت مشاركة بولونيا السابقة في موسم 1964-1965، ضمن كأس الأندية البطلة، حيث خرج على يد أندرلخت البلجيكي من الدور الأول.

ولم يُقدّم الفريقان الكثير خاصة في الشوط الأول، ولو أن أصحاب الأرض حاولوا أكثر لكن من دون فاعلية.

وكانت فرص بولونيا في الخروج بالنقاط الثلاث في الشوط الثاني أكبر مع محاولات أكثر، إلا أنها لم تكن بتلك الخطورة أيضاً باستثناء فرصة الأرجنتيني سانتياجو كاسترو القريبة من القائم الأيمن (61).

ولم يتمكّن بولونيا من تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، حيث تعادل ثلاث مرات، وخسر مرة في الدوري منذ انطلاق الموسم.

ويحتل الفريق المركز السابع عشر بثلاث نقاط بفارق نقطة واحدة عن كومو الصاعد والمهدد بالهبوط.

في المقابل، يلعب شاختار مع بايرن ميونيخ الألماني، دورتموند، أتالانتا الإيطالي، أرسنال الإنجليزي، يونج بويز السويسري، أيندهوفن الهولندي وبريست الفرنسي.

ويفتقد شاختار إلى عامل الأرض، حيث يلعب مبارياته في ألمانيا.

وفي مباراة ثانية، مُني سالزبورج النمساوي بخسارة فادحة أمام مضيفه سبارتا براغ التشيكي بثلاثية نظيفة.

تناوب كل من الفنلندي كان كايرينين (2)، النيجيري فيكتور أولاتونجي (42) والألباني كازيم لاتشي (58) على تسجيل الأهداف.

وهذا الفوز الأول الذي يحقق الفريق التشيكي الغائب عن المسابقة منذ موسم 2005-2006، حين خرج من دور المجموعات.

يلعب هذا الموسم مع الإنتر الإيطالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، أتلتيكو مدريد الإسباني، باير ليفركوزن الألماني، النجم الأحمر الصربي، فينورد الهولندي، بريست وشتوتجارت الألماني.

بدوره، يلعب سالزبورج من المستوى الثالث مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ريال مدريد الإسباني، أتلتيكو، ليفركوزن، دينامو زغرب الكرواتي، فينورد وبريست.