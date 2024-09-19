إنتر ميامي يعزز الصدارة الأمريكية



واشنطن (د ب أ)



عزز إنتر ميامي صدارته للدوري الأميركي لكرة القدم، بتعادله مع مضيفه أتالانتا يونايتد 2-2، ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم.

وفاز فيلادلفيا يونيون على نيويورك سيتي 5-1، وكولومبوس كرو على تورونتو 2-صفر، وأورلاندو سيتي على شارلوت 2-صفر، وسبورتنج كانساس سيتي على كولورادو رابيدز 4-1، وسينسيناتي على مينيسوتا يونايتد 2-1، وناشفيل على شيكاغو فاير 1-صفر، وريال سالت ليك على دالاس 3-2، وبورتلاند تمبرز على لوس أنجلوس جالاكسي 4-2. كما تعادل أيضاً نيو إنجلند ريفولوشن مع مونتريال 2-2، وهيوستن دينامو مع فانكوفر وايتكابس 1-1، ولوس أنجلوس إف سي مع أوستن إف سي، وسياتل ساوندرز مع سان خوسيه إيرثكويكس 2-2 .

وأنهى إنتر ميامي الشوط الأول متقدماً بهدف سجله ديفيد رويز في الدقيقة 29، وفي الشوط الثاني تمكن فريق أتالانتا يونايتد من تعديل النتيجة بهدف سجله سابا لوبجانيدزه في الدقيقة 56، قبل أن يسجل إنتر ميامي هدف التقدم مرة أخرى عن طريق ليوناردو كامبانا في الدقيقة 59، لكن أتالانتا يونايتد عادل النتيجة في الدقيقة 84 عن طريق أليكسي ميرانشوك.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثماني نقاط أمام سينسيناتي صاحب المركز الثاني، ورفع أتالانتا يونايتد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني والعشرين.