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الرياضة

شباب الأهلي يعتلي «القمة الآسيوية» في «الحوار البرتغالي»

شباب الأهلي يعتلي «القمة الآسيوية» في «الحوار البرتغالي»
19 سبتمبر 2024 10:37


معتصم عبدالله (أبوظبي)

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قاد البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، فريقه إلى فوز مستحق، على حساب ضيفه الحسين الأردني 3-1، والذي يقوده مواطنه تياجو موتينيو، في «حوار برتغالي»، جمع الفريقين على استاد راشد بدبي، ضمن «الجولة الأولى» للمجموعة الرابعة في «دوري أبطال آسيا 2».
وسجل سعيد عزت الله «20»، وسردار أزمون «45»، وماتيوس ليما «87» أهداف شباب الأهلي، في حين أحرز عبد العزيز نداي «95» هدف الحسين، ليعتلي «الفرسان» صدارة المجموعة التي شهدت تعادل الكويت الكويتي، وناساف الأوزبكي 0-0 ضمن الجولة ذاتها.
وأكد فوز «الفرسان» المريح، الانطلاقة الإيجابية لممثلي الإمارات في المشوار القاري، بتفوق الوصل على مضيفه باختاكور الأوزبكي 1-0، وتعادل العين «حامل اللقب» أمام ضيفه السد القطري 1-1، في «النخبة»، فيما عاد الشارقة «الممثل الثاني»، بجانب شباب الأهلي في «أبطال آسيا 2»، بالنقاط الثلاث من ملعب مضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي بهدف فراس بالعربي.
وأثنى باولو سوزا على الظهور الإيجابي لفريقه في افتتاح مشوار دور المجموعات لأبطال آسيا 2، وقال: «واجهنا منافساً قوياً يضم بين صفوفه 14 من لاعبي المنتخب الأردني الأول، وكنا الفريق الأفضل في المباراة، ونجحنا في تسجيل ثلاثة أهداف، رغم إهدار عدد كبير من الفرص».
وأضاف: «شخصية الفريق، والهوية التي يظهر بها في المباريات أمر مهم يعتمد على اللاعبين، ويجب أن نحافظ على كفاءة اللعب التي ظهر بها الفريق، وأن نتوج الأداء الجيد بتسجيل المزيد من الأهداف»، لافتاً إلى معرفته الجيدة بمواطنه تياجو موتينيو، والذي عمل سابقاً مدرباً مساعداً في سبورتينج لشبونة.
في المقابل، اعترف موتينيو مدرب الحسين الأردني بأفضلية «الفرسان»، وقال: «نبارك للمنافس، كونه الفريق الأفضل في المباراة، خاصة في الشوط الأول، حيث كان بإمكان أصحاب الأرض تسجيل عدد أكبر من الأهداف، في ظل العصبية التي شابت أداء لاعبي الحسين».
بدوره، أكد جيلرمي لابا لاعب شباب الأهلي، والمُتوج بنجومية مباراة فريقه أمام الحسين، على استحقاق «الفرسان» بحصد النقاط الثلاث، وقال: «كنا الطرف الأفضل على مدار الشوطين، وأهدرنا الكثير من الفرص لقتل المباراة من الشوط الأول».
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة 2 أكتوبر المقبل، حيث يحل شباب الأهلي ضيفاً على ناساف الأوزبكي، فيما يلتقي الحسين مع الكويت في الأردن.
ويتأهل إلى دور الـ16 الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الثماني.

دوري أبطال آسيا
شباب الأهلي
دبي
الكويت
ناساف
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