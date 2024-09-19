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الرياضة

إنريكي: أصابنا «الدوار» في «الولادة»!

إنريكي: أصابنا «الدوار» في «الولادة»!
19 سبتمبر 2024 10:38

 
باريس (رويترز)

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اعترف لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، بأنه لم يستمتع بمشاهدة فوز فريقه المتوتر في الدقائق الأخيرة على جيرونا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وحسم الفريق الفرنسي فوزه، بعد أن ارتكب حارس جيرونا باولو جاتسانيجا، الذي أنقذ العديد من الفرص التي سنحت لبطل فرنسا، خطأ فادحاً في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليمنح أصحاب الأرض الفوز 1-صفر.
وقال لويس إنريكي لمحطة موفيستار بلوس «أعتقد أننا كنا متفوقين، لكن جيرونا لعبنا في دوائر، وأصابنا بالدوار، في الشوط الأول، قلنا إنه إذا لم نضغط سنعاني، كان علينا الفوز وكان ذلك صعباً للغاية، ولقد كان الأمر صعباً للغاية، لقد أخبرت مدرب جيرونا، ميشيل بأن هذا الأمر كان أسوأ من الولادة مع كل الاحترام».
ووفقاً للنظام الجديد لدوري أبطال أوروبا، تلعب الأندية ثماني مباريات أمام ثمانية منافسين مختلفين، ويتأهل أول ثمانية في مرحلة الدوري التي تضم 36 فريقاً إلى دور الستة عشر مباشرة لتخوض مرحلة خروج المغلوب.
وأشار لويس إنريكي إلى أن هذا الشكل يصنع حالة من عدم اليقين بشأن أهمية النتائج.
وقال: «الفوز بمباراة أو أي لقب أمر صعب، لكننا لا نعرف حجم هذه المنافسة بهذا الشكل، سنضطر إلى خوض مباريات ضد فرق لديها مباريات أسهل من مبارياتنا، كم عدد النقاط التي سنحتاجها؟ هناك العديد من الأمور المجهولة التي تحتاج إلى توضيح».
ورغم الفوز، عانى باريس سان جيرمان انتكاسة بعد خروج مهاجمه الإسباني ماركو أسينسيو مصاباً قبل نهاية الشوط الأول، لكن مواطنه لويس إنريكي كان واثقاً من قوة فريقه.
وقال: «لقد شعر ببعض الألم، بدأ ماركو الموسم بشكل جيد، هذه هي كرة القدم الاحترافية، ولدينا فريق جيد للغاية».

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
جيرونا
لويس إنريكي
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