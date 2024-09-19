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الرياضة

جوارديولا: الإنتر يتميز بالقوة البدينة.. لديهم سومر وباستوني

جوارديولا: الإنتر يتميز بالقوة البدينة.. لديهم سومر وباستوني
19 سبتمبر 2024 12:45


لندن (د ب أ)
أعرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن رضاه بشأن مستوى فريقه، خلال التعادل السلبي مع إنتر ميلان الإيطالي، مساء الأربعاء، في الجولة الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا. وقال جوارديولا: «واجهنا فريقاً غاية في الصعوبة، حيث يتميز إنتر بالقوة البدنية في جميع المراكز».
وأضاف: «لديهم سومر وباستوني ويلعبون على التحولات، وأنا راضٍ عن طريقة لعبنا لأنهم جيدون في الدفاع العميق، ويساعدون بعضهم البعض بطريقة مذهلة، لذا من الصعب أن تصدق عدد الفرص التي يصنعها الفريق، ونحن صنعنا بعض الفرص أيضاً».
ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن جوارديولا قوله بعد اللقاء: «ظهرنا بشكل أفضل كثيراً من مباراة النهائي أمامهم منذ عامين، وأنا معجب بكل ما قدمه فريقي، كنا نفضل أن نفوز، ولكن ما زال أمامنا سبع مباريات وسنرى ماذا سيحدث»، وأكد جوارديولا: «لا يزال الطريق طويلاً، لسنوات عديدة، لم أتحدث عن الألقاب على الإطلاق، حيث في دوري أبطال أوروبا تكون المشاعر مختلفة تماماً».
وأشار: «لدينا ميزة اللعب على أرضنا، ولكنني معجب بالفرق التي تدافع بشكل جيد ونحن نقوم بذلك أيضاً، حيث استقبلنا فرصة واحدة فقط على المرمى»، وختم جوارديولا حديثه بالقول: «إنهم فريق من الطراز الأول، ونحن نلعب بشكل جيد للغاية ونفضل الفوز، ولكنني لا أشعر بالندم، فأنا أحببت كل ما فعلناه في المباراة». 

 

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