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الرياضة

كوزمين: شباب الشارقة أصبح ناضجاً

كوزمين: شباب الشارقة أصبح ناضجاً
19 سبتمبر 2024 13:00

 
علي معالي (أبوظبي)

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رفض كوزمين مدرب الشارقة منح لاعبيه راحة، بعد العودة من طاجيكستان، استعداداً لمباراة الجولة الثالثة في «دوري أدنوك للمحترفين» أمام الجزيرة، السبت.
وانتظم الفريق في مران قوي، بحضور جميع عناصره، ويعود إلى قائمة «الملك» أمام «فخر أبوظبي» عدد من الوجوه، أبرزهم عادل الحوسني وماجد راشد، ويبدأ كوزمين باختيار العناصر التي تخوض المباراة من البداية، نظراً لأهمية اللقاء بالنسبة للشارقة، حيث تعتبر القمة الأولى القوية للشارقة في الموسم.
بدأ كوزمين في منح البرازيلي الجديد جيليرمي بيرو مزيداً من الثقة، ليكون واحداً من أسلحته المهمة في اللقاء، بعد أن شارك اللاعب لدقائق في مباراة الفريق الأخيرة أمام الاستقلال الطاجيكي في دوري أبطال آسيا 2، ونظراً لاختلاف عدد الأجانب المشاركين في اللقاء محلياً عنه قارياً، فإن الروماني سيقوم بتجهيز أكثر من مفاجأة في اللقاء.
وتسود حالة من التفاؤل قبل لقاء الجزيرة، في ظل المردود الجيد للاعبين أمام بطل طاجيكستان، والتي انتهت بفوز الشارقة بهدف، حيث علق كوزمين على تلك المباراة، قائلاً: «سيطرنا على معظم مجريات اللعب، وقمنا بصناعة بعض المواقف، ولكن لسوء الحظ أهدرنا الفرص، وكالعادة عانينا قبل نهاية المباراة».
وأضاف: «الاستقلال قام بتغيير طريقة اللعب خلال المباراة، ولكننا تأقلما بشكل جيد مع هذا الأمر، لن نقوم بتغيير أسلوب لعبنا خلال المباريات المقبلة، أحياناً ننجح، وفي بعض الأحيان لا ننجح، ولكننا سنواصل أسلوب السيطرة على المباراة».
وقال: «لدي العديد من اللاعبين الشباب في الفريق، ولعبوا بنضج، وهم لا يرتكبون الكثير من الأخطاء، وهذا مؤشر جيد على مستقبل الشارقة، وأنا سعيد بذلك».

 

دوري أدنوك للمحترفين
دوري أبطال آسيا
الشارقة
كوزمين
الجزيرة
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