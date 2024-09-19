14 نادياً في «الأولى» تُطلق شارة «أغلى البطولات»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



يدشن 14 نادياً من أصل 15 في «دوري الدرجة الأولى»، مشوار البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، لموسم 2024- 2025، مع انطلاق الدور الأول للتصفيات التمهيدية مساء الجمعة، بمواجهات الإمارات ومصفوت، الفجيرة وفليتوود يونايتد، جلف أف سي ودبا، وتستكمل الجولة السبت بمباريات الذيد والحمرية، وحتا والعربي، الجزيرة الحمراء ومجد، ويونايتد وجلف يونايتد، فيما ضمن الظفرة تأهله المباشر إلى «ربع النهائي» حسب القرعة.

وتشهد «التصفيات التمهيدية» للكأس الأغلى، الظهور الأول للصاعدين من «دوري الدرجة الثانية»، فليتوود يونايتد ومجد على التوالي، بعد تأجيل مباراتهما في «الجولة الأولى» لدوري الدرجة الأولى الأسبوع الماضي.

ويبرز في الجولة الأولى للتصفيات، المواجهة المكررة بين الإمارات ومصفوت، بعد فوز الأخير بثلاثية في الجولة الأولى للدوري، والتي شهدت فوز دبا أمام الحمرية 3-0، فيما تغلب حتا على الفجيرة، وفاز العربي أمام يونايتد 1-0، وتعادل الذيد وجلف يونايتد 1-1، في الوقت الذي حسم فيه الظفرة مباراته أمام جلف أف سي بقرار إداري من «الانضباط» بنتيجة 3-0.

وتقام أدوار التصفيات التمهيدية للبطولة الأغلى، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في الدور الأول، وحتى نصف النهائي، ويتأهل الفائزان في «نصف النهائي»، إلى دور الـ 16، لينضما إلى فرق «دوري أدنوك للمحترفين» الـ 14، والذي تُسحب قرعته مساء الثلاثاء المقبل في «سبيس 42 أرينا» بشاطئ الراحة في العاصمة أبوظبي.

وعاد نظام «التصفيات التمهيدية» لأندية الأولى في البطولة الأغلى إلى الواجهة في الموسم الماضي 2023- 2024، بعدما شهد موسم 2022- 2023 مشاركة أندية الأولى بداية من الدور الأول «دور الـ 32»، في مواجهات مباشرة، وفق القرعة المفتوحة مع أندية المحترفين، للمرة الأولى منذ موسم 2010- 2011، والذي شهد المشاركة الأخيرة بالنظام ذاته، قبل أن تلعب «أندية الهواة» في المواسم التالية «تصفيات تمهيدية منفصلة»، أو من خلال «كأس الاتحاد» للتأهل إلى دور الستة عشر لكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

مباريات الجمعة

الإمارات – مصفوت 17:25

الفجيرة – فليتوود يونايتد 17:25

جلف أف سي – دبا 17:30

مباريات السبت

الذيد – الحمرية 17:25

حتا – العربي 17:25

الجزيرة الحمراء – مجد 17:25

يونايتد – جلف يونايتد 17:30