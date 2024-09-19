«أبوظبي الرياضي» يستضيف سيدات القادسية ودياً

أبوظبي (الاتحاد)



يستضيف فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات كرة القدم، القادسية السعودي، ودياً، في السابعة مساء الجمعة، بملعب اتحاد الكرة في دبي،

حيث يستعد الفريق لخوض المرحلة الثانية ضمن دور المجموعات من دوري أبطال آسيا موسم 2024-2025.

ويبدأ «أبوظبي الرياضي» المرحلة الحاسمة بلقاء جامعة وهان جيانجهان الصيني، مستضيف تصفيات المجموعة الأولى، في أولى مبارياته بملعب مركز هانكو يوم 3 أكتوبر المقبل، وتعقبها مباراة هيونداي ريد أنجليس الكوري الجنوبي 6 أكتوبر، وصباح الماليزي 9 أكتوبر، قبل العودة إلى أبوظبي في اليوم التالي.

وتضم قائمة القادسية الذي يقوده المدرب البرتغالي لويس فيليبي 5 لاعبات من أعضاء المنتخب «الأخضر» السعودي، بجانب كوكبه متميزة من المحترفات، استعداداً للموسم الجديد، الذي يبدأ بمباريات دور الـ 16 للنسخة الثانية من كأس الاتحاد للسيدات 18 و19 أكتوبر بلقاء ضيفه الأمل، على ملعب النادي بمدينة الخبر.

وتلعب للقادسية الحارسة الأميركية ليندزي هاريس الحاصلة على جائزة أفضل حارسة في الدوري السعودي، بعدما حقق القادسية المركز الثالث في الترتيب العام، وأيضاً كابتن الفريق البرازيلية رايان ماتشادو، والمهاجمة الكاميرونية أجارا نجويا، والمدافعة الإيفوارية جيسيكا إيمانويلا، والسعودية يارا الفارس، وسارا بيورك جونار من أيسلندا. ولاعبة وسط فرنسا ليا لو جاريك.