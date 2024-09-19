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الرياضة

178 لاعباً في «مصارعة الناشئين» بأبوظبي

178 لاعباً في «مصارعة الناشئين» بأبوظبي
19 سبتمبر 2024 12:54

 
أبوظبي (وام)

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اعتمد اتحاد المصارعة، مشاركة 178 لاعباً في بطولة الإمارات لفئة الناشئين، بعد إغلاق باب التسجيل.
ويعقد اليوم الاجتماع الفني للبطولة، كما تبدأ إجراءات سحب القرعة لكل الأوزان والكشف الطبي والميزان، تمهيداً لإقامة المنافسات غداً، في صالة اتحاد الجودو بأبوظبي.
وتقام الأدوار التمهيدية والترضية لفئة تحت 15 سنة لجميع الأوزان عصر غد، تعقبها المراحل النهائية للبطولة، ومراسم التتويج للمنافسات التي تقام وفق قوانين الاتحاد الدولي.
ويتنافس اللاعبون بنظام الفردي على بساطين، إذ تتراوح الأوزان المشاركة من 34 إلى 85 كجم.

الإمارات
أبوظبي
المصارعة
اتحاد الجودو
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