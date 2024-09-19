«كأس الاتحاد» تقص شريط مسابقات الطائرة



معتصم عبدالله (أبوظبي)



تقص «كأس الاتحاد»، شريط مسابقات الموسم الجديد 2024- 2025، لاتحاد الكرة الطائرة، بمشاركة 8 أندية، جرى تقسيمها على مجموعتين، ضمت الأولى شباب الأهلي «حامل اللقب» وبني ياس والنصر والعين، والثانية أندية الوصل، وحتا، وعجمان والجزيرة.

وتنطلق المنافسات الجمعة بمواجهات بني ياس والنصر «المجموعة الأولى» على صالة العين، الوصل وحتا بصالة عجمان، وعجمان والجزيرة في «المجموعة الثانية» بصالة النصر، وتختتم السبت بلقاء شباب الأهلي والعين على صالة الأخير.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، لترتيب الفرق تنازلياً من المركز الأول إلى المركز الرابع، حيث تُلعب المباريات على ملاعب محايدة، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي، ويتأهل الفائزان إلى النهائي الذي يتضمن إقامة 3 مباريات، بينهما يحرز اللقب من يفوز بمباراتين فيها.

وتُوج شباب الأهلي بلقب النسخة الأخيرة في الموسم الماضي 2023- 2024، على حساب الوصل، ليتساوى مع الجزيرة في المركز الثاني لقائمة أكثر الفرق تتويجاً باللقب، والتي يتصدرها النصر برصيد 7 ألقاب، وتشمل «قائمة الأبطال» أيضاً الوصل «5 ألقاب»، بني ياس والعين «3»، عجمان «لقب واحد».