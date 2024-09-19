«زوارق أبوظبي».. موعد مع «التتويج الخامس» في «الفورمولا-2»



فيلافيلها (الاتحاد)



تستعد زوارق فريق أبوظبي، لبدء التحدي المهم، عبر الجولة السادسة والختامية، من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، والتي تقام في مدينة فيلافيلها بالبرتغال، وعلى ضفاف نهر دورو الشهير، وتعد الجولة «نقطة الحسم»، عبر المنافسة على لقب الموسم للبطولة، ومحاولات الظفر بأحد أغلى الألقاب في منافسات الرياضات البحرية الدولية التي يسعى فريق أبوظبي لحسمها عبر زورقيه «أبوظبي1»، بقيادة راشد القمزي، و«أبوظبي 36»، بقيادة منصور المنصوري.

ووصلت المنافسة إلى ذروتها مع ختام الجولة الخامسة والماضية من البطولة، والتي نجح من خلالها منصور المنصوري، في إحراز لقب الجولة، وخلط أوراق الصدارة، ويتصدر الترتيب العام حالياً راشد القمزي برصيد 61 نقطة، ويليه زورق الليتواني إدرجاس ريابكو «55 نقطة»، ويحل المنصوري ثالثاً وله 51 نقطة، كما يدخل في صلب المنافسة كل من البريطاني ماثيو بالفيرمان، والسويدية ماتيلدا وايبرج برصيد 44 نقطة لكل منهما.

وللمرة الأولى منذ مواسم طويلة تصل البطولة إلى محطتها الأخيرة، مع وجود 5 منافسين على لقب الموسم، وهو دليل قوي على ارتفاع المستوى الفني والقوة للمشاركين في المنافسة.

ويملك فريق أبوظبي الفرص الأفضل بوجود متسابقين اثنين، ضمن دائرة الترشيحات للمنافسة على اللقب، مع أفضلية للقمزي الذي يتصدر الترتيب، ويحلم القمزي بتكرار إنجازه للموسم الثاني على التوالي وللمرة الخامسة في تاريخ مشاركاته في الفريق، في حين يتطلع المنصوري إلى أن يحرز لقبه الأول أيضاً في المنافسة، ويسجل تاريخه الخاص في سباقات «الفورمولا-2».

وتبدأ تفاصيل المنافسة عبر التسجيل الرسمي والفحص الفني يوم الجمعة، من خلال الجولة المتوقع مشاركة 16 زورقاً، وتستكمل المنافسة مع سباق أفضل زمن السبت، ثم انطلاق السباق الرئيس والختامي يوم الأحد.