أوديجارد.. الغياب «فترة من الوقت»



بيرجامو (أ ف ب)



يغيب صانع ألعاب وقائد أرسنال الإنجليزي، النرويجي الدولي مارتن أوديجارد عن الملاعب «لفترة من الوقت» بداعي الإصابة في كاحله، بحسب ما أعلن مدربه الإسباني ميكل أرتيتا.

وأصيب أوديجارد بالتواء في كاحله، خلال مباراة النرويج أمام النمسا في دوري الأمم الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان طبيب المنتخب الوطني توقّع غيابه عن الملاعب «لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع».

وقال أرتيتا للصحفيين قبل المباراة الافتتاحية لأرسنال في دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا الإيطالي: «بعد إجراء جميع الفحوص، تبيّن وجود بعض الأضرار، خاصة في أحد أربطة الكاحل، لذا سنفتقده».

وتابع، «لا أريد وضع إطار زمني لذلك، لأنني لست طبيباً، لكن الأمر مهم للغاية، لذا سنفقده لفترة من الوقت، آمل ألا يكون الغياب لأشهر، لكن دعونا نرى».

وسيغيب أوديجارد بالتالي عن لقاء القمة لأرسنال مع مانشستر سيتي الأحد.

ويحتل «المدفعجية» المركز الثاني، بعد أربع مراحل على انطلاق الدوري بعشر نقاط، خلف مانشستر سيتي حامل اللقب بنقطتين.