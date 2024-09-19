جيرونا يفي بالوعد لـ «القائد المخلص»



مراد المصري (أبوظبي)



تقدم كريستيان ستواني لاعبي جيرونا مرتدياً شارة القيادة، خلال مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، في مشهد معبر لواحدة من حكايات الوفاء بين لاعب أوروجواي والنادي الإسباني، اللذين عاشا معاً سنوات الصعود والهبوط، قبل أن تتكلل هذه الرحلة بالمشاركة في أقوى بطولة قارية في العالم.

ورغم أن ستواني أصبح لاعب بديل في أغلب مباريات جيرونا، بحكم عمره الذي يقترب من 38 عاماً، إلا أن المدرب ميتشيل وعده في نهاية الموسم الماضي، بأنه سيكون أساسياً، وسيرتدي شارة القيادة في أول مباراة يخوضها الفريق في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو ما تحقق، بعدما نفذ المدرب الأمر، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي تكن الكثير من الاحترام للاعبها.

وتمكن الحكاية أن ستواني في صفوف جيرونا منذ عام 2017، ورغم هبوط الفريق في عام 2019، إلا أنه رفض الرحيل، واستمر لنحو ثلاث سنوات في دوري الدرجة الثانية، يحاول رفقة جيرونا للصعود مجدداً إلى «الليجا»، حتى تمكن من تحقيق ذلك، ثم انطلقت الطموحات لتصبح أكبر، بعدما أسهم في صناعة التاريخ، بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ تلك المدينة الكتالونية الصغيرة.

وكانت هذه المباراة رقم 251 للاعب مع جيرونا، سجل خلالها 132 هدفاً، ودخل تاريخ الدوري الإسباني، عندما سجل هدفاً الأسبوع الماضي ضد برشلونة، ليعادل الإسباني خوليو ساليناس كأكثر لاعب يسجل أهدافاً، بعد دخوله بديلاً في «الليجا»، بإجمالي 28 هدفاً.

وأصبح ستواني بعمر 37 عاماً، و342 يوماً، ثاني أكبر لاعب يشارك للمرة الأولى في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعد أناستاسيوس ميتروبولس الذي شارك مع أولمبياكوس بعمر 40 عاماً، و109 أيام في عام 1997.