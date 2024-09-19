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الرياضة

«الكاراتيه» يشارك في بطولة آسيا

«الكاراتيه» يشارك في بطولة آسيا
19 سبتمبر 2024 14:04

 
علي معالي (أبوظبي)

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تنطلق اليوم «الخميس» بطولة آسيا لكاراتيه الكبار، في مدينة هانجزو بالصين، وتستمر إلى الأحد المقبل، بمشاركة أكثر من 360 لاعباً من 31 دولة، للتنافس في جميع الفئات.
ولا تقتصر البطولة المرتقبة على تتويج الأبطال الجدد، وإنما تحدد الفرق المؤهلة للمشاركة في كأس العالم التي تقام للمرة الأولى، والمقرر لها نوفمبر المقبل في إسبانيا.
ويشارك منتخبنا في البطولة باللاعبين كريم رامي «الكاتا فردي»، وزايد خضير «الكوميتيه فردي» وزن تحت 84 كجم، ولمسابقة الكوميتيه، فردي وجماعي سيدات، حوراء العجمي، فردي وزن تحت 50 كجم، وسارة العامري، وزن تحت 61 كجم، وفاطمة خصيف وزن تحت 68 كجم.
وتضم البعثة راشد عبدالمجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، رئيساً، والمدربين وحيد حسيني ونادر بيجي، إضافة إلى إبراهيم النعيمي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المسابقات، عضو لجنة التنظيم والمسابقات بالاتحاد الآسيوي، والحكم الدولي جابر الزعابي، رئيس لجنة الحكام، عضو لجنة الحكام الدولية والآسيوية، ويسعى الكاراتيه إلى حصد نتائج إيجابية في البطولة التي يشارك فيها خيرة منتخبات القارة الأسيوية.
وتثبت الصين، الدولة المضيفة، نفسها بسرعة قوة في اللعبة، بعد استضافة الألعاب الآسيوية العام الماضي، وتستعد هانجزو مرة أخرى للتألق، حيث ترحب بأفضل لاعبي الكاراتيه في القارة، وتستضيف المدينة أيضاً حدثاً لدوري الكاراتيه 1 الممتاز العام المقبل، ما يعزز مكانة الصين لاعباً رئيساً في مشهد الكاراتيه الدولي.

الإمارات
الكاراتيه
الصين
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