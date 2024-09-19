«النجوم الواعدة» يتأهبون للظهور الأول في «دورينا»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



واصلت أندية «دوري أدنوك للمحترفين» تعزيز صفوفها، مع اقتراب نهاية فترة «الميركاتو الصيفي» في أول أكتوبر المقبل، بعدما شهدت فترة التوقف الأول للبطولة إبرام 10 صفقات، ما بين الانتقال والإعارة على صعيد 5 أندية شملت العين، الشارقة، الوحدة، وخورفكان ودبا الحصن.

ويتأهب «دوري أدنوك للمحترفين»، لاستئناف مشوار موسم 2024- 2025، من محطة «الجولة الثالثة»، والتي تشهد إقامة 6 مباريات على مدار أيام، حيث يلتقي الجمعة بني ياس وعجمان، ودبا الحصن والبطائح، ويلعب السبت الشارقة والجزيرة، والوصل والنصر، وتختتم الجولة يوم الأحد بمباراتي شباب الأهلي والوحدة، والعروبة وخورفكان.

ويبرز من بين «الصفقات الجديدة»، 5 أسماء في فئة «المقيمين» تتأهب للظهور مع أنديتها في «دوري أدنوك للمحترفين»، بداية بالباراجواياني فليبي سالوموني المنتقل إلى العين قادماً من جواراني، بعد توقيعه عقداً لمدة عام على سبيل الإعارة، مقابل الموافقة على إعارة المغربي المهدي المبارك إلى الوداد البيضاوي.

وضم الشارقة لصفوفه الموهبة البرازيلية جيليرمي بيرو «20 عاماً»، والذي يلعب في مركزي الجناح والوسط المهاجم، قادماً من كورينثيانز البرازيلي.

وتعاقد الوحدة مع الثنائي لاعب الوسط المالي براهيما ديارا «21 عاماً»، والظهير البرتغالي الشاب جونسالو مورا المقلب بـ «جوجا»، والمنتقل من بوتيمونينسي البرتغالي.

واستعان عجمان بخدمات البرازيلي المقيم ليذبيري سيلفا «23 عاماً»، والذي يتأهب لخوض موسمه السادس على التوالي في ملاعبنا المحلية، قادماً من نادي الإمارات، بعدما خاض 5 مواسم مع «الصقور» في دوري الأولى والمحترفين.

في المقابل، تعاقد دبا الحصن، مع لاعب الوسط الكاميروني بيير كوندي «29 عاماً»، قادماً من أولمبياكوس اليوناني، في صفقة انتقال لاعب حر، ليحل بديلاً للبرازيلي دانييليزنيو.

من جهته، واصل خورفكان، تدعيم صفوفه بالصفقات المحلية، بضمه «الثلاثي» حمدان البشر، سلطان الزعابي، كايكوي سواريس في صفقات انتقال نهائي من شباب الأهلي، بالإضافة إلى «المقيم» دريسا كوليبالي على سبيل الإعارة قادماً من «الفرسان».