فليك: أشعر بالذنب قبل مباراة موناكو!



علي معالي (أبوظبي)



اعترف هانسي فليك مدرب برشلونة بأنه يشعر بالذنب، لأنه لن يكون قادراً على الدفع باللاعب الشاب فيرمين لوبيز «21 عاماً»، في مباراة موناكو اليوم «الخميس» في دوري أبطال أوروبا.

وقال: «أتحمل جزءاً من المسؤولية عن إصابة لاعب الوسط الإسباني الشاب، لقد لعب في مسابقتين هذا الصيف هما بطولة أوروبا والألعاب الأولمبية، وما يمكنني قوله هو إنني أشعر بالذنب قليلاً، لأنني لم أتحدث إلى مدرب إسبانيا تحت 21 عاماً».

وأضاف: لا أقول هذا للاعتذار، لكنني أشعر بالذنب الشديد تجاه وضعه، إنه اللاعب الذي نحتاجه الآن، إنه محترف للغاية».

وقبل يومين، أعلن «البلوجرانا» أن لاعب الوسط تعرض لإصابة جديدة أثناء التدريب ويغيب عن الملعب خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وتمكن لوبيز من تسجيل 11 هدفاً، وتمريرة حاسمة لبرشلونة في 45 مباراة في 2023، منذ تصعيده إلى الفريق الأول.