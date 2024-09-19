إنزاجي: الإنتر يحتاج إلى تحسين إنهاء الهجمات

روما (د ب أ)



قال سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، إن فريقه قدم عرضاً قوياً أمام مانشستر سيتي، مشيراً إلى أنه راضٍ بالتعادل مع الفريق الإنجليزي سلبياً في المباراة التي جمعتهما بدوري أبطال أوروبا.

وقال إنزاجي في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لإنتر ميلان: قمنا بعمل جيد، وقدم الفريق عرضاً قوياً جماعياً، أتيحت لنا العديد من الفرص للتسجيل في مرمى مانشستر سيتي.

وأضاف: لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، وعانينا قليلاً في الشوط الثاني، علينا أن نستمر في اللعب بنفس الأداء، وليس من السهل على الإطلاق أن نواجه مانشستر سيتي على أرضه، ولكننا نعرف أننا فريق قوي من الناحية الفنية، ونحتاج لتحسين عملية إنهاء الهجمات، وكنت سأحب الفوز، ولكن يظل الأداء الذي قدمه الفريق عظيماً.