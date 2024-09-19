كروس: موسيالا مصدر سعادة ألمانيا



برلين (د ب أ)



قال توني كروس، لاعب المنتخب الألماني السابق، إن كرة القدم الألمانية ينبغي أن تكون «سعيدة للغاية» بوجود جمال موسيالا، وذلك بعدما تلقى لاعب بايرن ميونيخ انتقادات من ديتمر هامان، الناقد الرياضي ولاعب خط الوسط الأسبق.

وقال كروس، الذي أنهى مسيرته لاعباً، بعد انتهاء منافسات بطولة أمم أوروبا «يورو 2024» إن ألمانيا كانت تفتقد لسنوات وجود لاعبين مثل موسيالا وفلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن.

وقال كروس في مدونته الصوتية «إينفاخ مال لوبن» التي يقدمها مع شقيقه فيليكس كروس:«يتعين عليهما حملنا في السنوات القليلة المقبلة، سيتعين عليهما أن يفوزا لنا بالمباريات في السنوات القليلة المقبلة». وقال كروس إن موسيالا وفيرتز محترفان «يمكنهما تحويل فرصة تبدو غير خطيرة إلى فرصة خطيرة للغاية - بمفردهما».

وأضاف:«إذا أرادت ألمانيا أن تتوج بالألقاب في المستقبل، ستحتاج أن يقدم موسيالا وفيرتز بطولات جيدة، خلال السنوات القليلة المقبلة ليكون لديها الفرصة للتتويج بالألقاب».

وقال هامان في مقالته بشبكة «سكاي» الأسبوع الماضي، إن موسيالا «لاعب فردي»، ويعتمد على «الأداء المنفرد» ولا يجعل اللاعبين الذين يلعبون بجواره يظهرون بشكل أفضل.

وأضاف أنه لو بإمكان بايرن أن يستبدل موسيالا بفيرتز عليهم فعل ذلك في أسرع وقت ممكن.