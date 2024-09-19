ناجلسمان يبحث عن «ألمانيا المثالية» في «مونديال 2026»

برلين (د ب أ)



قال يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، إن جزءاً كبيراً من «خطته الرئيسية» لبطولة كأس العالم 2026، هي إيجاد تشكيلة أساسية مع وجود خمسة أو ستة بدلاء يمكنهم أيضاً «المشاركة في البطولة».

وقال ناجلسمان في مؤتمر «ديجيتال إكس» في كولونيا:«لن أحصل على شيء بامتلاكي فريقاً من الطراز الأول يفوز بدوري أمم أوروبا، وبعدها يصبح كل اللاعبين بعمر 35 أو 36 عاماً، وأشارك بعدها في بطولة كأس العالم بفريق مختلف تماماً».

وأضاف الهدف هو «اكتساب زخم معين وصورة ذاتية معينة عن معنى الفوز بالمباريات، أوضحنا هذا للاعبين. يجب أن نستفيد قدر الإمكان بكل دقيقة، هذا جزء مهم للغاية من خطتنا الرئيسة».

وقال ناجلسمان إنه لا يخطط لإجراء تغييرات كبيرة على الفريق، بعدما استهل حملته في دوري أمم أوروبا بالفوز 5 - صفر على المجر، والتعادل مع هولندا 2- 2 .

وأضاف: «لن نقوم بتغييرات كبيرة، لأن المجموعة الحالية ببساطة متناغمة للغاية».

وقال:«نريد أن نكون أبطال العالم، لا نريد، بل سنصبح أبطال العالم، هذا فارق كبير، سنبذل قصارى جهدنا، وأنا متفائل من قدرتنا على تحقيق ذلك».