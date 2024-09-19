منتخبنا يفوز على جواتيمالا في «أولمبياد الشطرنج»



أبوظبي (الاتحاد)



فاز منتخبنا الوطني للرجال على جواتيمالا 3.5 مقابل نصف نقطة، في الجولة السابعة من منافسات الأولمبياد العالمي للشطرنج رقم 45، والذي تستضيفه العاصمة المجرية بودابست، ويستمر إلى 23 سبتمبر الجاري، بمشاركة 190 دولة، وهو الفوز الثالث للمنتخب، ورفع رصيده إلى 8 نقاط، ويتصدر ترتيب المنتخبات العربية، فيما تتصدر الهند القمة برصيد 12 نقطة.

ويلتقي منتخبنا مع مصر في «ديربي عربي» ضمن الجولة الثامنة حيث يلعب الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، مع الأستاذ الدولي الكبير الدكتور باسم أمين، وعمران الحوسني ضد الاستاذ الدولي الكبير أدهم فوزي، بينما يلاقي أستاذ الاتحاد الدولي عمار السدراني، الأستاذ الدولي حامد وفا، والأستاذ الدولي إبراهيم سلطان، مع الأستاذ الدولي سامح صادق.

في الوقت الذي يلتقي منتخبنا الوطني للسيدات مع البوسنة، ضمن منافسات الجولة الثامنة، ويملك كلا المنتخبين 8 نقاط، ويمثل منتخبنا الوطني روضة السركال ووافية المعمري ومريم عيسى وعنود عيسى، ويتواجد منتخبنا في المركز السابع بالمجموعة الثالثة ضمن 40 منتخباً، ويطمح إلى الفوز وتعزيز موقفه في المجموعة.

في الوقت نفسه، يشارك لاعبنا الدولي محمد سعيد اليليلي في البطولة المفتوحة، حيث فاز على المجري جوزيف تولناي بالجولة السادسة، ويلعب بالجولة السابعة مع الإيطالي لابربيرا منفريدي، بعد أن رفع رصيده إلى 4 نقاط.

من ناحية أخرى، بدأت اجتماعات الكونجرس للاتحاد الدولي للشطرنج ويحضر الاجتماعات، تريم مطر رئيس مجلس إدارة اتحاد الشطرنج، وعبدالكريم المرزوقي، رئيس البعثة، وسلطان الطاهر، مستشار اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الشطرنج، ومهدي عبدالرحيم، مستشار لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للشطرنج، وسعود المرزوقي، عضو لجنة الفعاليات والأحداث بالاتحاد الدولي للعبة.

وأقام تريم مطر تريم مأدبة عشاء على شرف البعثة، وحث اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم في الجولات المتبقية في البطولة.