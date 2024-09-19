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الرياضة

«المحترفين» تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في أغسطس

«المحترفين» تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في أغسطس
19 سبتمبر 2024 17:13

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت رابطة المحترفين، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية، عن شهر «أغسطس»، في دوري أدنوك للمحترفين الموسم الجاري 2024-2025، برعاية «اتصالات»، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب.
وفاز بجائزة أفضل لاعب، عادل تاعرابت لاعب النصر، متفوقاً على سردار أزمون «شباب الأهلي»، سفيان رحيمي «العين»، عثمان كامارا «الشارقة»، أناتول أبانج (البطائح).
فيما تُوج بجائزة أفضل حارس، عبدالله التميمي «النصر»، متفوقاً على الثنائي زايد أحمد «الوحدة»، عادل الحوسني «الشارقة».
وأخيرًا حصل على جائزة أفضل مدرب في أغسطس، ألفريد شرودر المدير الفني للنصر، متفوقاً على أولاريو كوزمين «الشارقة»، روني ديلا «الوحدة».
وتمت عملية التصويت من قبل الجماهير، وذلك عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، خلال الـ24 ساعة المخصصة للتصويت، حيث كانت الرابطة قد أعلنت أسماء المرشحين في كل الفئات الثلاث، ودعت جماهير الأندية للمشاركة، وحسم الجوائز لنجومهم المفضلين.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
رابطة المحترفين
العين
شباب الأهلي
الوحدة
الشارقة
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