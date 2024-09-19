الجمعة 20 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أبوظبي تستضيف اجتماع المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية

أبوظبي تستضيف اجتماع المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية
19 سبتمبر 2024 17:56

 
أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
أميركا: زيارة محمد بن زايد تعزز علاقاتنا الثنائية واستقرار المنطقة
خبراء: الإمارات ضمن الأفضل عالمياً بإنتاج وابتكار التكنولوجيا الطبية


تستضيف أبوظبي اجتماع المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية، خلال نوفمبر المقبل.
يستعرض الاجتماع الجهود التي اضطلعت بها المجموعة، خلال المرحلة الماضية في تنفيذ الخطط التطويرية، ووضع البرامج المستقبلية، وذلك ضمن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، من 10 إلى 13 نوفمبر في أبوظبي، بحضور رؤساء اتحادات 137 دولة حول العالم.
وقال سلطان محمد اليحيائي، رئيس المجموعة، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، رئيس لجنة قفز الحواجز به، إن اللجنة الفنية للمجموعة الإقليمية السابعة ستعقد اجتماعاً فنياً عبر «تقنية الاتصال المرئي» الشهر المقبل في أبوظبي، بهدف التحضير للاجتماع العام المقرر في نوفمبر، ووضع جميع الترتيبات المقررة.
وأوضح أن هناك اجتماعاً آخر سنوياً في نادي الشارقة للفروسية والسباق، خلال ديسمبر المقبل، على هامش بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز.

الإمارات
أبوظبي
الفروسية
آخر الأخبار
بيولي يتعهد بـ «موسم جيد» مع النصر
الرياضة
بيولي يتعهد بـ «موسم جيد» مع النصر
اليوم 09:04
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
علوم الدار
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
اليوم 08:59
بلباو يصطاد نقاط «المباراة المبكرة»!
الرياضة
بلباو يصطاد نقاط «المباراة المبكرة»!
اليوم 08:53
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع بدء التيسير النقدي في أميركا
اقتصاد
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع بدء التيسير النقدي في أميركا
اليوم 08:49
القبض على برشلونة في موناكو
الرياضة
القبض على برشلونة في موناكو
اليوم 08:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©