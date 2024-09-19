أبوظبي تستضيف اجتماع المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية



أبوظبي (وام)



تستضيف أبوظبي اجتماع المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية، خلال نوفمبر المقبل.

يستعرض الاجتماع الجهود التي اضطلعت بها المجموعة، خلال المرحلة الماضية في تنفيذ الخطط التطويرية، ووضع البرامج المستقبلية، وذلك ضمن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، من 10 إلى 13 نوفمبر في أبوظبي، بحضور رؤساء اتحادات 137 دولة حول العالم.

وقال سلطان محمد اليحيائي، رئيس المجموعة، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، رئيس لجنة قفز الحواجز به، إن اللجنة الفنية للمجموعة الإقليمية السابعة ستعقد اجتماعاً فنياً عبر «تقنية الاتصال المرئي» الشهر المقبل في أبوظبي، بهدف التحضير للاجتماع العام المقرر في نوفمبر، ووضع جميع الترتيبات المقررة.

وأوضح أن هناك اجتماعاً آخر سنوياً في نادي الشارقة للفروسية والسباق، خلال ديسمبر المقبل، على هامش بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز.