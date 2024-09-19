فرنسا تهاجم نظرية إنريكي «4 في 10»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



أعرب الصحفي الفرنسي دانييل ريولو مقدم برنامج «After Foot»، على شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت، عن خيبة أمله في البداية التي استهل بها باريس سان جيرمان مباريات دوري الأبطال الأوروبي، بلقاء جيرونا الإسباني، والفوز عليه بصعوبة بالغة 1-صفر، بخطأ من حارس الفريق الضيف في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقال ريولو الذي كان ضيفاً على برنامج «Apolline Matin» على نفس الشبكة، إن الأداء السلبي لسان جيرمان، وافتقاده للفاعلية الهجومية، رغم كثرة الفرص التي لاحت للاعبيه، يرجع في جانب كبير منه إلى رحيل كيليان مبابي نجم الفريق وهدافه التاريخي، إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وأضاف ريولو إن نتيجة المباراة الهزيلة تثير قلق جماهير«حديقة الأمراء»، فيما يتعلق بإمكانية مواصلة مشوار المنافسة على الفوز بدوري الأبطال، الحلم الذي لم يحققه بطل فرنسا حتى الآن.

ويعترف ريولو بأنه لا يتصور أو يتخيل قدرة هذا الفريق على استهداف لقب الأبطال، والحصول على كأسه ذات «الأذنين الكبيرتين»، وقال: لا أحد يقتنع بهذه البداية لسان جيرمان في البطولة، فهي الأسوأ من بداياته في أي نسخة سابقة.

ورغم ذلك، شدد ريولو على أنه لن يتمادى في الهجوم ويحتفظ بهدوئه، لربما تتحقق المفاجأة، وينجح الباريسي في الوصول للمباراة النهائية، وإن كنت لا أعرف الكثير عن المفاجآت من هذا النوع، صحيح إن سان جيرمان واجه فريقاً إسبانياً جيداً، ولكنه نتاج المستوى الرابع في القرعة، كما إنه خسر جهود عدد غير قليل من أفضل نجومه الذين رحلوا هذا الصيف.

وتابع ريولو: سان جيرمان لم يعد يملك لاعباً بنفس مواصفات مبابي وإمكاناته الفنية وقدرته الفائقة على تسجيل الأهداف، مشيراً إلى أن نقص الفاعلية الهجومية ظهر بوضوح في الكرة التي أضاعها عثمان ديمبلي، وهو منفرد بالمرمى أمام جيرونا، ويمكن القول إن هناك لاعبين جيدين، ولكن ليس بينهم هدافون كبار.

وسخر ريولو من الإسباني لويس إنريكي المدير الفني الذي قال إنه من الأفضل أن يكون لديه 4 لاعبين يسجل كل منهم عشرة أهداف، بدلاً من لاعب واحد يسجل 40 هدفاً، واعترف ريولو بأنه لا يفهم نظرية إنريكي وقصة «4 في 10».

وأنتقد ريولو المشروع الرياضي الباريسي الذي لم يكلف خاطره استقدام صفقات من العيار الثقيل ونجوم سوبر، بحجة إن خطة إنريكي تستهدف تكوين فريق «سوبر» خلال عامين.

واعترف ريولو بأن الجناح الشاب برادلي باركولا لا يمكن أن يعوض رحيل مبابي، وحقيقة الأمر أن سان جيرمان لم يعد يملك نجوماً «سوبر» في الوقت الحالي، بينما كان لديه الكثيرون منذ عشر سنوات، وهل ينسى أحد زلاتان إبراهيموفيتش، وأدينسون كافاني، وأنخيل دي ماريا وغيرهم.