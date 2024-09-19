إقبال كبير على «فانتاسي دورينا»



أبوظبي (الاتحاد)



شهد فانتاسي دورينا إقبالاً متزايداً في نسخة موسم 2024-2025، بعد مرور جولتين من «دوري أدنوك للمحترفين».

وكانت رابطة المحترفين قد أطلقت فانتاسي دورينا، وهو إحدى مبادرات الرابطة التي تأتي ضمن خططها لتسويق «دوري أدنوك للمحترفين»، وتتيح اللعبة المشاركة للجميع من مختلف الدول، وقد خصصت الرابطة لهذه النسخة مجموعة جوائز، تصل إلى 62 ألف درهم؛ منها ألف درهم كل جولة للفائزين بالمركز الأولى والثاني بواقع 500 درهم لكل فائز أسبوعياً، و 18 ألف درهم جوائز نصف موسمية؛ منها 9 آلاف درهم للفائزين بالقسم الأول ومثلها للفائزين بالقسم الثاني، بجانب التتويج بنهاية الموسم لأصحاب المراكز الخمسة الأولى، حيث سينال صاحب المركز الأول بنهاية الموسم مبلغ 10 آلاف درهم.

ولم تشهد خواص التعزيز أي تغيير؛ حيث استمرت بنفس الكيفية بالموسم السابق بعدد 8 خواص تعزيز، بحيث يمكن لمديري فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين استخدامها خلال الموسم وفقاً لضوابط محددة.

وتتم المشاركة في فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين عبر الموقع والتطبيق الخاص باللعبة، المتوفر على أجهزة «أندرويد» و«آبل»، ويتاح للمشاركين اختيار تشكيلات فرقهم من نجوم الدوري.

ويكون الهدف هو محاولة كسب أكبر عدد من النقاط أسبوعياً، على أن تكون الجائزة الكبرى مخصصة لمن يجمع أكبر قدر من النقاط في نهاية الموسم.

وشهدت اللعبة إقبالاً منقطع النظير حيث اقترب عدد المستخدمين للعبة من 12 ألفاً خلال الأسابيع الأولى من فتح باب التسجيل، وتصدر وسم #فانتاسي_دوري_أدنوك_للمحترفين التفاعل عبر منصة إكس، فيما بلغت مشاهدات حساب فانتاسي دورينا أكثر من مليوني مشاهدة خلال حملة ما قبل الموسم الرياضي 2024-2025، الأمر الذي يتسق مع هدف رابطة المحترفين بزيادة نسبة المشاهدة للمسابقة، وإيجاد أجواء الحماس والشغف للمشاركين، وتعزيز ارتباط الجماهير بتفاصيل الدوري والتفاعل مع أداء النجوم.