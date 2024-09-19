5 رياضيين فشلوا في اختبارات المنشطات في «أولمبياد باريس»



باريس (أ ف ب)



كشفت الوكالة الدولية للاختبارات، وجود خمس نتائج إيجابية بين نحو ثلث الرياضيين المشاركين في أولمبياد باريس 2024 الذين خضعوا لاختبارات الكشف عن المنشطات.

ويُعد هذا الرقم أقل بحالة واحدة مقارنة بألعاب طوكيو 2021، على الرغم من أن نسبة الرياضيين الذي اختُبروا زادت بنسبة 4% مقارنة بالألعاب السابقة، و10% مقارنة بألعاب ريو 2016.

وقالت الوكالة الدولية للاختبارات التي كانت مسؤولة عن الاختبارات خلال الألعاب، إن 4770 رياضياً، أي 39% من الإجمالي، خضعوا لتحليل عينات من بولهم ودمهم ودم مجفف خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.

وأوضحت الوكالة أن هذه كانت أعلى نسبة للرياضيين الذين اختُبروا على الإطلاق، وذلك بعد عملية فحص مكثفة في عام 2024، حيث تم تحليل 90% من المتسابقين مرة واحدة على الأقل قبل الألعاب.

وأضافت الوكالة أن أكبر عدد من الاختبارات أجريَ على الرياضيين من أكبر الوفود المشاركة مثل الولايات المتحدة، فرنسا، الصين، وأستراليا.

وجاء في البيان «شهدت رياضات مثل ألعاب القوى، السباحة، ركوب الدراجات، التجذيف والمصارعة أعلى عدد من فحوص المنشطات».

والرياضيون الخمسة الذين جاءت نتائج فحوصهم إيجابية هم: لاعبا الجودو العراقي سجاد غانم والأفغانستاني محمد سميم فيزاد، بالإضافة إلى الملاكمة النيجيرية سينثيا تيميتايو أوجونسميلوري، العداء الكونغولي دومينيك لاسكوني مولامبا، والسباحة البوليفية ماريا خوسيه ريبيرا بينتو.

وقد لا يكون هؤلاء الخمسة آخر من يُكشف، إذ صرحت الوكالة الدولية للاختبارات أن المرحلة الأخيرة من برنامجها لمكافحة المنشطات تشمل التخزين طويل الأمد وإعادة تحليل العينات التي جُمعت قبل الألعاب وخلالها.