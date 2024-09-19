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الرياضة

كين يكشف عن سر «القلق»!

كين يكشف عن سر «القلق»!
19 سبتمبر 2024 19:14

 
ميونيخ (د ب أ)

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«التسعة» تطيح رأس مدرب دينامو زغرب!


يسجل بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، ومهاجمه هاري كين، العديد من الأهداف تحت قيادة المدير الفني الجديد فينسنت كومباني، ولكن يرى المهاجم الإنجليزي إن الفريق ما زال معرضاً للخطر.
ورغم تسجيل أربعة أهداف لفريق بايرن ميونيخ، في المباراة التي فاز بها بايرن 9-2 على دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، ليصبح بايرن أول فريق يسجل 9 أهداف في مباراة واحدة بالبطولة، بدا أن كين أكثر قلقاً بشأن الهدفين السهلين الذين تلقاهما الفريق بعد دقائق من بداية الشوط الثاني.
وقال كين لشبكة «دازن» عقب المباراة: «يجب أن نتعلم، قمنا خلال هذا الموسم بالفعل بالتحدث عن الاستمرار في تقديم نفس أداء الشوط الأول، كل شوط أول لعبناه كان جيداً للغاية هذا الموسم، وفي الشوط الثاني يهبط أداؤنا نوعاً ما».
وأضاف: «خرجنا بالفوز أمام دينامو زغرب، لأننا كنا قادرين على رفع مستوى أدائنا أكثر، ولكن أمام المنافسين الكبار من الممكن أن نعاقب على هذا».
وسجل بايرن 24 هدفاً في خمس مباريات فقط في كل المسابقات تحت قيادة كومباني- من بنها تسعة أهداف لكين، ولكن الفريق لم يواجه منافسين كباراً بعد.

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ
هاري كين
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