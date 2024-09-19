وفاة دراج ألمانيا

لايبزج (د ب أ)



توفي سائق الدراجات الألماني رولف وولفشوهل، بطل سباق إسبانيا للدراجات الأسبق والمتوج ببطولة العالم 3 مرات، عن عمر ناهز 85 عاماً، حسبما ذكرت عائلته لوكالة الأنباء الألمانية.

وتُوج وولفشوهل بسباق إسبانيا للدراجات في عام 1965، وهو أحد ثلاثة دراجين ألمان فازوا بالسباق المرموق، إلى جانب رودي ألتيج ويان أولريش، وذلك في عامي 1962 و1999 على الترتيب.

كما تُوج وولفشوهل أيضاً بلقب بطولة العالم في سباق الدراجات الهوائية في أعوام 1960 و1961 و1963.

واكتسب وولفشوهل شهرة كبيرة في سباق فرنسا الدولي للدراجات، حيث فاز بإحدى مراحله عام 1967، كما تُوج بمرحلة أخرى عام 1970.

وأطلق عليه المشجعون الفرنسيون لقب «الذئب»، ووصف الاتحاد الألماني للدراجات وولفشوهل بأنه أحد أفضل راكبي الدراجات.

ولم يتضح بعد سبب الوفاة، لكن اتحاد الدراجات الألماني ذكر أن وولفشوهل لم يكن في حالة صحية جيدة خلال السنوات الأخيرة.

وفقد وولفشوهل ابنه رولف ديتر عام 2011، كما فقد ابنته قبل بضع سنوات.